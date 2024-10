Vietnam - France : diversifier les activités de coopération dans le maintien de la paix

Un cours de formation sur les véhicules à quatre roues motrices pour plus de 30 officiers de l'Armée populaire du Vietnam s'est ouvert le 24 octobre à Hanoï. Ces officiers participeront aux opérations de maintien de la paix des Nations unies (ONU) à titre individuel en 2024.

Le Département des opérations de maintien de la paix du ministère de la Défense s'est coordonné le 24 octobre avec le Bureau de l'Attaché de défense de France au Vietnam pour lancer un cours de formation sur les véhicules à quatre roues motrices pour plus de 30 officiers de l'Armée populaire du Vietnam qui participeront aux opérations de maintien de la paix des Nations unies (ONU) à titre individuel en 2024.

Le cours, qui se déroule du 24 octobre au 7 novembre avec des instructions données par des officiers militaires français expérimentés et des experts de l'Union européenne (UE), vise à doter les officiers de connaissances et de compétences en matière de conduite, de remorquage, d'entretien et de maintenance de véhicules tout-terrain à quatre roues motrices.

La formation est également une activité de coopération mise en œuvre pour la première fois entre le Vietnam et la France, contribuant à renforcer l'amitié et la coopération entre les armées des deux pays, notamment dans le domaine du maintien de la paix de l'ONU.

La coopération entre le Vietnam et les pays européens, en particulier la France, dans le domaine du maintien de la paix de l'ONU, se développe de manière positive. Le Vietnam et la France ont mis en œuvre diverses activités telles que des échanges de délégations, des cours de formation pour les enseignants, les experts et les étudiants, ainsi que des visites d'officiers français au Département des opérations de maintien de la paix.

