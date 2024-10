La France, le premier pays de l'UE à établir un partenariat stratégique global avec le Vietnam

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et le président français Emmanuel Macron ont annoncé l'élévation des relations entre les deux pays au partenariat stratégique global lors de leur entretien à Paris le 7 octobre (heure locale), faisant de la France le premier pays de l'Union européenne (UE) à établir ce partenariat avec le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont également convenu des orientations et des mesures majeures pour assurer que ce partenariat s'approfondisse et devienne plus pratique, en s'adaptant au nouveau contexte de coopération entre le Vietnam et la France.

Tô Lâm a félicité la France et le président Emmanuel Macron pour l'organisation réussie des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, et surtout du XIXe Sommet de la Francophonie en octobre.

Félicitant une fois de plus Tô Lâm pour sa récente élection, Emmanuel Macron a souligné qu'il s'agissait de la première visite officielle d'un chef d'État vietnamien en France depuis 22 ans. Il a exprimé sa gratitude pour la participation du Vietnam au Sommet de la Francophonie et à d'autres événements clés et a présenté ses condoléances pour les pertes subies par le Vietnam en raison du récent typhon Yagi, promettant le soutien de la France dans les efforts de rétablissement.

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier celles de haut niveau entre les canaux du Parti, de l'État, du gouvernement et de l'organe législatif.

Partager des expériences

Décrivant la coopération en matière de défense et de sécurité comme un pilier essentiel de leur partenariat, ils se sont engagés à mettre en œuvre efficacement les accords de coopération existants, à organiser prochainement le Dialogue sur la stratégie et la coopération de défense entre le Vietnam et la France, à aider à la formation des officiers, à partager les expériences en matière de prévention et de contrôle de la criminalité et à se soutenir mutuellement lors des forums de sécurité mondiaux et régionaux.

Tô Lâm a salué la récente visite du ministre français des Forces armées Sébastien Lecornu au Vietnam à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu, notant qu'elle démontre un esprit de respect de l'histoire et un engagement envers un avenir commun.

Sur les questions économiques et commerciales, les deux dirigeants ont salué la coopération en cours entre leurs ministères, agences et localités. Ils se sont engagés à continuer de promouvoir les prêts concessionnels et l'aide publique au développement (APD) pour le Vietnam et à encourager les entreprises à tirer pleinement parti des avantages de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA).

Le président vietnamien a exhorté la France à accélérer la ratification de l'accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) et a sollicité le soutien de la France pour demander à la Commission européenne de lever l'avertissement du "carton jaune" contre les exportations vietnamiennes de fruits de mer.

Emmanuel Macron a confirmé son engagement à recommander rapidement la ratification de l'EVIPA au Parlement français.

Il a également salué l'engagement du Vietnam envers le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et les initiatives de transition verte.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer le travail conjoint dans les domaines de synergie potentielle et d'expertise française, notamment les infrastructures, l'aérospatiale, la science et la technologie, les énergies renouvelables et l'hydrogène.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans de nouveaux domaines tels que l'aérospatiale, l'intelligence artificielle et les infrastructures de transport aéroportuaire. Ils ont également consenti à promouvoir la formation de ressources humaines de haute qualité et à continuer de créer des opportunités pour les étudiants vietnamiens d'étudier en France avec davantage de bourses.

Les deux parties se sont également engagées à élargir leur collaboration dans les domaines de l'agriculture écologique et circulaire, ainsi que la coopération trilatérale entre le Vietnam, la France et les pays du Sud pour assurer la sécurité alimentaire mondiale.

Saluer les efforts du Vietnam

Emmanuel Macron a salué les efforts du Vietnam pour répondre au changement climatique.

Tô Lâm a hautement apprécié le rôle pionnier et moteur de la France dans la lutte contre le changement climatique et a exprimé son espoir que les deux parties continueront de coopérer pour développer des modèles basés sur les écosystèmes sur la base de la garantie de l'harmonie des intérêts.

Le président français a hautement apprécié le rôle de la communauté vietnamienne en France en tant que pont important entre les deux pays, et a affirmé qu'il continuerait à créer des conditions favorables pour qu'ils puissent vivre et travailler en France.

Les deux parties ont hautement apprécié le rôle central de l'ASEAN dans la région et se sont engagées à continuer de promouvoir les relations France-ASEAN et UE-ASEAN. Elles se sont également engagées à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux et les organisations internationales telles que la Réunion Asie-Europe (ASEM), le cadre de coopération ASEAN - UE, la Francophonie et les Nations unies.

Le président Emmanuel Macron a souligné que la France appréciait hautement la position du Vietnam sur la fin de la violence, l'apaisement des tensions et l'appel à toutes les parties pour résoudre les conflits en Ukraine, au Moyen-Orient et dans d'autres régions par des moyens pacifiques et conformément au droit international.

En ce qui concerne la question en Mer Orientale, les deux parties ont réaffirmé l'importance de garantir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et de transport aérien, et de résoudre les différends de manière pacifique conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

À cette occasion, Tô Lâm a invité Emmanuel Macron à se rendre prochainement au Vietnam et le dirigeant français a accepté l'invitation avec plaisir.

De nombreux documents et accords de coopération dans les domaines de la diplomatie, de la culture, de l'éducation, des transports et des affaires intérieures ont été signés par les ministères, les secteurs et les localités des deux pays lors de la visite officielle du dirigeant suprême du Vietnam en France.

VNA/CVN