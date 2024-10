Partenariat stratégique Vietnam - France

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm, accompagné d'une délégation de haut niveau vietnamienne, effectue une visite officielle en France les 6 et 7 octobre, à l'invitation du président français Emmanuel Macron.

Il s'agit de la dernière escale de sa tournée qui s'étend du 30 septembre au 7 octobre.

Cette visite se déroulera dans un contexte de développement positif des relations entre les deux pays. Elle vise à montrer l'importance particulière que le Parti et l'État du Vietnam accordent au partenariat stratégique entre le Vietnam et la France, et à approfondir les relations bilatérales de manière concrète et substantielle.

VNA/CVN