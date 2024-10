Le Vietnam et la France renforcent leurs liens parlementaires et décentralisés

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, s'est réjoui de la décision d'élever les relations entre le Vietnam et la France au rang de partenariat stratégique global qui reflète la forte volonté politique des dirigeants des deux pays et s'aligne sur les aspirations de leurs citoyens.

Les deux parties ont exprimé leur joie devant les réalisations socio-économiques de leurs pays respectifs et leurs liens croissants au cours du passé récent malgré les incertitudes mondiales, ajoutant que la visite de Gérard Larcher en décembre 2023 était une étape importante et témoignait de la bonne coopération entre les deux organes législatifs.

Gérard Larcher, pour sa part, a déclaré que les sénateurs français avaient une affection durable et particulière pour le Vietnam et espéraient approfondir davantage les liens entre le Vietnam et la France. Il a approuvé les propositions de Tô Lâm visant à renforcer la coopération législative entre les deux pays, en particulier en augmentant les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier celles de haut niveau, en coordonnant étroitement et en offrant un soutien mutuel dans les forums parlementaires mondiaux et régionaux tels que l'Union interparlementaire (UIP), la Réunion de partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP) et l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), contribuant ainsi à favoriser un partenariat plus profond, plus substantiel et plus efficace entre les deux nations.

En réponse, Tô Lâm a salué le rôle positif du groupe d'amitié parlementaire France - Vietnam au Sénat français et de son homologue vietnamien. Ces groupes ont joué un rôle déterminant dans le rapprochement des organes législatifs des deux pays et de leurs peuples.Le dirigeant vietnamien a appelé le Parlement français à accélérer la ratification de l'accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) et à soutenir la Commission européenne pour supprimer au plus tôt l'avertissement du "carton jaune" contre les exportations de fruits de mer vietnamiens.

Le président du Sénat français a également salué les efforts du Vietnam pour promouvoir des pratiques de pêche durables. Les deux parties ont estimé que l'agriculture et le changement climatique étaient des domaines étroitement liés et complémentaires, avec une grande marge de coopération accrue, d'autant plus que la France est le partenaire du Vietnam dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Tô Lâm a proposé que la France soutienne le Vietnam dans l'adaptation au changement climatique, notamment en termes de technologie, de formation des ressources humaines et de renforcement institutionnel et politique dans le processus de transition énergétique et de mise en œuvre de ses engagements internationaux en matière de réponse au changement climatique.

Il a hautement apprécié l'intérêt et les contributions du Sénat français pour connecter les localités des deux pays dans l'organisation réussie de la 12e conférence sur la coopération décentralisée Vietnam - France à Hanoï en avril 2023 - le plus grand événement dans les relations Vietnam - France depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19.

En ce qui concerne la communauté de 300.000 Vietnamiens en France, Tô Lâm a affirmé qu'elle sert de pont pour les relations entre les deux pays et a suggéré que la France continue de créer des conditions favorables pour que la communauté s'intègre avec succès et contribue au développement socio-économique et à la diversité culturelle du pays hôte.

Sur la question en Mer Orientale, Tô Lâm a hautement apprécié les résultats positifs des séminaires et des rapports du Sénat français sur la situation en Asie-Pacifique et en Mer Orientale. Les deux parties ont mis l'accent sur la garantie de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté, de la liberté de navigation et de l'aviation, et sur le règlement des différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

