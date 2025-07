La Place Hô Chi Minh inaugurée à Saint-Pétersbourg, en Russie

La Place Hô Chi Minh a été officiellement inaugurée, le 29 juillet dans la ville de Vyborgsky, à Saint-Pétersbourg, en Russie. Cet événement symbolique, qui s'est déroulé dans l'une des villes russes les plus dynamiques dans sa coopération avec le Vietnam, s’inscrit dans le cadre de la célébration du 75 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Lors de la cérémonie, Mme Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, et le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Aleksandr Beglov, ont dévoilé la plaque nominative. À proximité, une autre plaque, gravée en lettres d'or, honore les contributions exceptionnelles du Président Hô Chi Minh, héros de la libération nationale et homme de culture éminent reconnu par l'UNESCO, qui proclama l'indépendance de la République démocratique du Vietnam le 2 septembre 1945.

Mme Ngô Phuong Ly, accompagnée des délégations vietnamienne et russe ainsi que de membres de la diaspora et d'amis russes, a ensuite déposé des fleurs au pied du monument en hommage au leader vietnamien.

Le gouverneur Aleksandr Beglov a souligné que la capitale du Nord de la Russie et le Vietnam sont unis par des liens qui dépassent le cadre économique, fondés sur une amitié solide. Rappelant que le Vietnam est devenu il y a cinq ans le premier partenaire prioritaire de Saint-Pétersbourg, il a qualifié l'inauguration de cette Place de symbole de la continuité dans le développement de la coopération et du renforcement des liens fraternels, destiné à la fois à rappeler les liens historiques et à insuffler un nouvel élan à la coopération future.

L'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, a, pour sa part, affirmé qu'avec cet événement, Saint-Pétersbourg dispose désormais d'un ensemble mémoriel complet dédié au Président Hô Chi Minh. Cet ensemble inclut le monument, la nouvelle place, une rue à son nom existant depuis 1978 et un espace muséal au sein de l'école n°488. Selon lui, cela témoigne de l’affection et du profond respect du peuple russe pour le leader vietnamien et de l'importance que la Russie accorde à leur amitié traditionnelle.

Aleksandr Belsky, président de l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg, a rappelé que le Président Hô Chi Minh avait jeté les bases solides de relations bilatérales, qui sont toujours consolidées à ce jour.

À l'issue de la cérémonie, Mme Ngô Phuong Ly s'est rendue à l'école secondaire n°488, connue pour son espace muséal dédié au Président Hô Chi Minh et considérée comme une étape incontournable pour les délégations vietnamiennes.

Le même jour, la communauté vietnamienne de Saint-Pétersbourg a célébré l'enregistrement officiel de son association en tant qu'entité juridique. Le certificat a été remis lors d'une cérémonie à la Maison des Nationalités, conférant un statut officiel à l'association et renforçant son rôle dans la ville. Un accord de coopération a également été signé, définissant les axes d'action pour le soutien aux ressortissants vietnamiens, la préservation de leur identité culturelle et le développement des relations entre la ville et le Vietnam.

