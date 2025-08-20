Un historien japonais met en lumière la portée universelle de la Révolution d’Août 1945

>> La Révolution d’Août, grande épopée du peuple vietnamien

>> Le Parti communiste argentin salue l’héritage historique du Vietnam

>> La Révolution d’Août 1945 suscite espoir et courage aux peuples opprimés

Parmi eux, le Professeur Furuta Motoo, éminent historien japonais spécialisé dans les études vietnamiennes, a mis en exergue la singularité de cette révolution. Il a rappelé qu’elle s’était déroulée dans un contexte unique : profitant de la capitulation du Japon fasciste le 15 août 1945, elle avait eu lieu avant même l’arrivée des forces alliées.

L’historien a identifié trois facteurs clés de son succès : une opportunité historique, la mobilisation massive du peuple et une action synchronisée à l’échelle nationale. Ces éléments ont conféré une légitimité incontestable à la République démocratique du Vietnam, devenue aujourd’hui la République socialiste du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Lorsque le Japon fasciste a été vaincu, l’Asie du Sud-Est a été le théâtre de l’un des premiers mouvements de libération nationale dans le monde, avec le Vietnam et l’Indonésie en tête. La proclamation d’indépendance de l’Indonésie, le 17 août 1945, et la Révolution d’Août 1945 au Vietnam ont constitué les premières manifestations de l’esprit d’indépendance nationale, lequel est devenu la force dominante dans le monde après la Seconde Guerre mondiale.

Selon l’historien, la Révolution d’Août du Vietnam revêt deux significations internationales. La première a été d’avoir ouvert la voie aux mouvements de libération nationale dans le monde entier après la Seconde Guerre mondiale. La seconde a été d’avoir inauguré une ère d’indépendance nationale en Asie du Sud-Est, attirant l’attention politique de la communauté internationale sur cette région.

Le professeur a également souligné la valeur universelle de la Révolution d’Août, en particulier à travers la Déclaration d’indépendance du 2 septembre 1945. En y citant la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que la Déclaration d’indépendance américaine de 1776, le Président Hô Chi Minh avait affirmé que l’indépendance nationale constituait une expression fondamentale des droits humains. Aujourd’hui, le droit à l’autodétermination est un droit universel reconnu par les Nations unies, mais, juste après la Seconde Guerre mondiale, cette reconnaissance n’était pas encore largement répandue. Le professeur Furuta Motoo a estimé que la Révolution d’Août et la Déclaration d’indépendance du Vietnam avaient largement contribué à cette reconnaissance.

En conclusion, l’historien a estimé que l’esprit essentiel de la Révolution d’Août avait été de démontrer au monde l’indépendance d’un Vietnam uni et de préserver cette indépendance dans la solidarité avec l’Asie du Sud-Est, là où le mouvement d’indépendance nationale connaissait alors son plus grand essor. Il a ajouté que cet esprit restait tout aussi important pour le Vietnam moderne, aujourd’hui membre actif de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), qui s’efforce de renforcer sa position internationale, de s’intégrer davantage et de contribuer au développement commun du monde.

VNA/CVN