80 ans de la Révolution d’Août : la force de l’union nationale vietnamienne

À l'occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août 1945), le journal Pasaxon - l'organe du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos - a publié le 18 août un article faisant l'éloge de cette grande victoire du Vietnam. Le journal lao qualifie le succès de la Révolution d'Août de "moteur" de l’œuvre d’édification national du Vietnam.

L’article rappelle qu’il y a 80 ans, le peuple vietnamien s’est levé pour reprendre le pouvoir, inaugurant une nouvelle ère de l'indépendance nationale liée au socialisme. Pasaxon affirme que la victoire de la Révolution d'Août a permis au peuple vietnamien de passer du statut d'esclave à celui de maître de son pays et de son destin. Ce succès démontre la direction clairvoyante et la vision stratégique du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du Président Hô Chi Minh, tout en affirmant la force du bloc de grand union nationale.

Photo d'archives : VNA/CVN

L'article revient également sur les réalisations majeures et historiques que le Vietnam a accomplies au cours des 80 dernières années. En particulier, après 39 ans de Renouveau (1986-2025), le Vietnam "n'a jamais eu la fortune, le potentiel, le prestige et la position internationaux qu'il possède aujourd'hui".

Ces réalisations sont une preuve vivante de la Déclaration d'indépendance de 1945 et de la solidarité, de la volonté inébranlable et des grandes aspirations du peuple vietnamien sous la direction du PCV, souligne le journal lao.

L'article se termine en affirmant que l'esprit de solidarité, la volonté inébranlable et les grandes aspirations, sous la direction du PCV, ont ouvert une nouvelle voie révolutionnaire et une nouvelle ère pour la nation.

VNA/CVN