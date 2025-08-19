Le Parti communiste argentin salue l’héritage historique du Vietnam

À l’occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945 - 2025) et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 945 - 2025), Jorge Kreyness, secrétaire général du Parti communiste argentin (PCA), a souligné que la naissance de la République démocratique du Vietnam (aujourd’hui République socialiste du Vietnam), le 2 septembre 1945, constituait un événement historique majeur non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour l’ensemble de la région indochinoise.

Selon Jorge Kreyness, secrétaire général du Parti communiste argentin (PCA), dans un contexte marqué par la défaite du fascisme et la montée des mouvements de libération nationale, le Président Hô Chi Minh et le Parti communiste du Vietnam (PCV) ont su saisir avec clairvoyance l’opportunité de prendre le pouvoir et de fonder le premier État démocratique populaire d’Asie du Sud-Est. Il a affirmé que ce fut une victoire grandiose des forces révolutionnaires vietnamiennes sous la direction du Président Hô Chi Minh. Depuis ce moment, le peuple vietnamien a parcouru un long chemin, passant de la guerre à la réunification, de la pauvreté au développement, pour construire le socialisme.

Sur le plan international, le secrétaire général du PCA a estimé que la victoire de la Révolution d’Août et la fondation de la République démocratique du Vietnam avaient eu une portée considérable dans l’histoire mondiale. Le modèle vietnamien a puissamment inspiré les mouvements de libération nationale en Asie, en Afrique et en Amérique latine, contribuant à la naissance du Mouvement des non-alignés et au renforcement des positions anti-impérialistes à l’échelle globale.

Il a également souligné que le succès de la Révolution d’Août reposait sur l’union nationale, le courage et la direction éclairée du Parti communiste du Vietnam et du Président Hô Chi Minh. Il a estimé que Hô Chi Minh avait bâti un front uni pour l’indépendance nationale, ouvrant une voie révolutionnaire claire pour que tout le peuple se lève et lutte.

S’agissant des réalisations accomplies en près de 40 ans de Renouveau, il a affirmé que le Vietnam avait connu des transformations profondes : D’un pays autrefois en pénurie alimentaire, le Vietnam est devenu un exportateur de denrées, développant sa production tout en maintenant une orientation socialiste.

Il a ajouté que, dans un contexte de mondialisation et de mutations rapides, le Vietnam avait su saisir des opportunités pour réaliser des avancées majeures, qualifiant la quête d’un développement durable de grand succès du Parti communiste du Vietnam.

Enfin, à propos des relations bilatérales entre l’Argentine et le Vietnam, il a mis en avant leur essor continu, notamment avec des échanges commerciaux atteignant plusieurs milliards de dollars, témoignant de la vitalité et des perspectives prometteuses d’une coopération durable entre les deux pays.

VNA/CVN