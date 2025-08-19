Un "phare d’espoir" pour les mouvements anti-impérialistes mondiaux

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945 - 2025) et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2025), le Professeur Michael Brie, philosophe et chercheur allemand, spécialiste du socialisme, du communisme et des transformations sociales, a salué la portée historique de cette révolution, qualifiée de "phare d’espoir" pour les peuples en lutte contre l’impérialisme à travers le monde.

Selon le Professeur Michael Brie, la Révolution d’Août marque un tournant décisif, non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour toutes les nations colonisées. Sous la direction du Président Hô Chi Minh, le peuple vietnamien s’est levé pour conquérir son indépendance après près d’un siècle de domination coloniale. Pour la première fois, le Vietnam s’est affirmé sur la scène internationale en tant qu’État souverain, envoyant un signal fort aux peuples opprimés : la libération nationale est possible.

Cette victoire fut, selon le professeur Michael Brie, le fruit de l’unité nationale, de la résilience et de la volonté d’autodétermination du peuple vietnamien. À l’échelle mondiale, elle a inspiré de nombreux mouvements anticoloniaux et contribué à la vague de décolonisation d’après-guerre.

La naissance de la République démocratique du Vietnam, devenue aujourd’hui la République socialiste du Vietnam, représente une réalisation remarquable non seulement pour le peuple vietnamien, mais également pour les peuples d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine luttant contre l’impérialisme. L’esprit d’indépendance, d’autonomie et d’autosuffisance du Vietnam s’est illustré tout au long de ses guerres de résistance comme dans son développement national.

Durant les guerres contre la France et les États-Unis, cette volonté s’est traduite par une mobilisation populaire massive, un fort sentiment de fierté nationale et un engagement collectif sans précédent. Grâce à la direction ferme du Parti communiste vietnamien, l’unité et la détermination du peuple ont permis de vaincre des adversaires parmi les plus puissants.

Après la guerre, malgré l’embargo, les catastrophes naturelles et les pandémies, le Vietnam a poursuivi sa voie avec ténacité, construisant une économie autonome, encourageant l’innovation et renforçant la cohésion sociale. Les politiques de soutien à la production nationale, les investissements dans l’éducation et la santé, ainsi que l’élargissement de partenariats stratégiques internationaux témoignent de la permanence de l’esprit de la Révolution d’Août dans la trajectoire actuelle du pays.

Huit décennies après son indépendance, le Vietnam, autrefois ravagé par la guerre, joue désormais un rôle actif et positif au sein de la communauté internationale.

Le Professeur Michael Brie s’est dit impressionné par l’essor du Vietnam sur la scène mondiale. D’une nation pauvre et sous-développée, le pays est devenu un membre responsable et proactif de la communauté internationale, contribuant aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, assumant des rôles de leadership au sein de l’ASEAN et organisant des événements internationaux majeurs comme le Sommet de l’APEC et la rencontre historique entre les États-Unis et la République populaire démocratique de Corée. En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, le Vietnam a promu le multilatéralisme, le dialogue et le développement durable dans un esprit de paix et de coopération.

Sur le plan économique et social, le professeur Brie a salué les acquis du Vietnam depuis la politique de Renouveau (Dôi moi) en 1986. Le pays est passé du statut de l’un des plus pauvres au monde à celui d’une économie à revenu intermédiaire dynamique. Les progrès dans la réduction de la pauvreté, l’éducation, la santé, les infrastructures, ainsi que l’essor d’une industrie manufacturière compétitive, d’une économie numérique en expansion et d’une classe moyenne en croissance illustrent la résilience du pays.

Il a également souligné la capacité du Vietnam à affronter efficacement diverses crises financières, sanitaires ou climatique, grâce à une gouvernance solide et à l’implication active de la population.

Ces réalisations reflètent, selon lui, la force intérieure du peuple vietnamien, son engagement en faveur d’un développement durable et inclusif, ainsi que le rôle déterminant de la direction du Parti communiste du Vietnam.

