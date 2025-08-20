L'amitié intemporelle entre les peuples vietnamien et cambodgien

À l'occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août 1945-2025) et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945-2025), les médias cambodgiens ont publié de nombreux articles soulignant les liens d'amitié durables entre le Vietnam et le Cambodge.

Photo : VNA/CVN

Dans un article du Kampuchea Thmey Daily publié le 19 août, l'ambassadeur du Vietnam à Phnom Penh, Nguyên Minh Vu, a affirmé que les deux pays sont bien plus que de simples voisins : ils sont des frères, solidaires dans la guerre comme dans la paix. Il a rappelé, lors d'un séminaire spécial tenu à l'ambassade le 18 août, que les événements historiques importants des deux pays ont toujours eu des répercussions non seulement sur chacun d'eux, mais aussi sur les relations bilatérales entre le Vietnam et le Cambodge.

L'ambassadeur a également souligné que la Révolution d'Août 1945 a été une puissante source d'inspiration pour les mouvements de libération nationale des pays coloniaux en Asie, en Afrique et en Amérique latine, notamment au Cambodge et au Laos.

Les médias cambodgiens rappellent également que le Vietnam et le Cambodge se sont mutuellement soutenus dans leurs luttes pour l'indépendance. Le Vietnam a aidé à libérer le Cambodge du régime génocidaire de Pol Pot en 1979.

Dans son édition du 19 août, le Khmer Times a cité l'ambassadeur vietnamien Nguyên Minh Vu réaffirmant les liens historiques solides entre le Vietnam et le Cambodge, soulignant l'importance de renforcer davantage la coopération bilatérale. Chaque jalon historique, selon lui, a contribué à forger les relations bilatérales, et cet héritage doit être promu à l'avenir.

Lors du même séminaire, le journaliste Khieu Kola, rédacteur principal de la chaîne CNC, a déclaré avec émotion : "Sans l'aide des volontaires vietnamiens pour libérer le Cambodge du régime génocidaire de Pol Pot, je ne serais pas ici aujourd'hui".

De son côté, l'analyste Thong Mengdavid a, de son côté, mis en lumière la croissance de la coopération économique. En 2024, le commerce bilatéral a dépassé les 10 milliards de dollars, grâce à des partenariats dynamiques dans l'agriculture, l'énergie, les télécommunications et l'industrie.

Dans une publication du 18 août, l'Agence de presse nationale cambodgienne (AKP) a rappelé que les deux nations ont souffert de la colonisation pendant des décennies. Leur lutte contre le colonialisme n'était pas seulement un mouvement politique, mais aussi un combat pour la préservation de l'identité nationale, des traditions et des coutumes, ainsi que pour l'affirmation du droit à l'autodétermination de leur propre avenir.

L'ambassadeur Nguyên Minh Vu a conclu en insistant sur le fait que la Révolution d'Août 1945 fut une démonstration éclatante de la volonté du peuple vietnamien. Ce message de liberté a profondément inspiré le peuple cambodgien, faisant de la quête d'indépendance une mission partagée entre les deux nations.

VNA/CVN