La plus grande exposition de laques du Vietnam ouvre ses portes en Russie

Photo : VNA/CVN

L'exposition présentait 80 tableaux et 27 meubles, représentant les plus belles œuvres d'artistes vietnamiens les plus renommés. Elle était organisée par le ministère russe de la Culture avec le soutien de la Fondation russe pour l'histoire de la patrie et du Fonds de promotion de la coopération russo-vietnamienne "Tradition et Amitié".

La ministre russe de la Culture, Olga Lyubimova, a déclaré que la collection reflétait de manière vivante l'évolution de l'art de la laque vietnamien, offrant au public un aperçu des chapitres clés de l'histoire du Vietnam, de la Révolution d'août 1945 à la réunification du pays en 1975.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a souligné l'importance de cet événement, le décrivant comme un symbole de l'amitié entre le Vietnam et la Russie.

Lors de cet événement, les amateurs d'art ont eu l'occasion d'entendre Mme Phuong Ly présenter personnellement les plus belles formes d'art vietnamiennes, reconnues internationalement, notamment l'áo dài (tenue traditionnelle vietnamienne) et la technique particulière de la peinture sur laque.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, la collection vietnamienne du Musée national d'art oriental de Moscou a été enrichie de deux cadeaux exceptionnels offerts par Mme Ngô Phuong Ly : un áo dài personnalisé, porté lors de sa visite officielle en Russie en mai 2025, et une peinture Dôi co (Colline de palmiers, 1963) de Phan Kê An, l'un des plus éminents peintres vietnamiens du XXe siècle. Confectionné en soie vietnamienne, cet ao dài se distingue par son motif symbolique : des bouleaux, emblèmes de la Russie, entrelacés de bambous, symboles du Vietnam.

Après l'inauguration, Mme Phuong Ly a visité les espaces d'exposition, la salle Vietnam du musée et présenté des objets de sa création à la ministre russe de la Cuture, Lyubimova, directrice du musée et commissaire de l'exposition.

Auparavant, elle avait rencontré la ministre Olga Lyubimova pour discuter des moyens visant à renforcer la coopération culturelle et à contribuer à la consolidation du partenariat stratégique global entre les deux pays.

VNA/CVN