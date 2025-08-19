La Révolution d’Août 1945 suscite espoir et courage aux peuples opprimés

La Révolution d’Août 1945 du peuple vietnamien et le fait qu’un petit pays ait pu se lever seul pour conquérir son indépendance nationale des puissances occidentales ont apporté un grand espoir et un grand courage aux autres peuples opprimés, a déclaré le Professeur Shimizu Masaaki, de l’Université d’Osaka.

Photo : VNA/CVN

Le Professeur Shimizu Masaaki a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945-2025) et de la Fête nationale (2 septembre 1945-2025) qu’il appréciait particulièrement le talent politique exceptionnel et la vision stratégique du Président Hô Chi Minh, qui a habilement saisi le contexte international après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en particulier le "vide du pouvoir" lorsque les Japonais se sont rendus et que le contrôle français a été ébranlé, pour rassembler le peuple entier.

Le Professeur Shimizu Masaaki a déclaré que la révolution du peuple vietnamien a ouvert une vague de libération nationale en Asie et dans les pays colonisés, ce qui était extrêmement important dans le contexte historique régional et international de l’époque.

Il s’agit d’un des événements typiques, symbolisant l’effondrement du régime colonial après la Seconde Guerre mondiale, a-t-il indiqué.

Le fait qu’un petit pays ait pu se lever et obtenir son indépendance face aux puissances occidentales a donné un immense espoir et du courage à d’autres peuples opprimés d’Asie, notamment l’Indonésie et la Malaisie. De plus, ce succès a envoyé un message clair à la communauté internationale : l’ancien colonialisme n’existait plus, et a également marqué un tournant dans la construction du nouvel ordre mondial, a-t-il expliqué.

La Révolution d’Août a non seulement changé l’histoire du Vietnam, mais a également joué un rôle important dans la vague de décolonisation, marquant ainsi un tournant dans l’histoire mondiale.

Selon ce Professeur, la plus grande valeur léguée par la Révolution d’Août est l’esprit d’indépendance nationale et l’aspiration à maîtriser son destin. Ce sont des éléments constants dans le processus d’édification et de défense nationales du Vietnam de 1945 à nos jours.

Pendant 80 ans, malgré la guerre, l’embargo et le processus de rénovation et d’intégration internationale, le Vietnam a maintenu une politique étrangère indépendante et autonome, étroitement liée à l’esprit d’"oser se lever" de l’Automne 1945.

Cet esprit a aidé le Vietnam, d’un pays pauvre et post-colonial, à devenir un membre actif de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), des Nations unies (ONU), de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), avec de nombreux accords de libre-échange de nouvelle génération.

Il a conclu que l’esprit de la Révolution d’Août est non seulement historique, mais aussi un "héritage spirituel" ayant une importance à long terme pour le Vietnam à l’ère de la mondialisation.

VNA/CVN