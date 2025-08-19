La Révolution d’Août, grande épopée du peuple vietnamien

La Révolution d’Août 1945 constitue une contribution majeure du peuple vietnamien à la lutte pour l’indépendance des peuples colonisés, a affirmé Fredesman Turro González, ancien ambassadeur de Cuba au Vietnam.

>> Un "phare d’espoir" pour les mouvements anti-impérialistes mondiaux

>> 80 ans de la Révolution d’Août : la force de l’union nationale vietnamienne

>> Un parcours de solidarité et de développement entre le Vietnam et le Cambodge

Dans une interview accordée à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de cet événement historique et de la Fête nationale du 2 septembre, le vice-président de l’Association d’amitié Cuba - Vietnam a souligné que la Révolution d’Août 1945, l’une des grandes épopées écrites par le peuple vietnamien, a radicalement transformé la situation du pays.

Photo : VNA/CVN

Revenant sur le déroulement de cette insurrection générale, González a mis en lumière l’audace du Parti communiste indochinois d’alors - aujourd’hui le Parti communiste du Vietnam -, du Président Hô Chi Minh et d’autres dirigeants. Il a rappelé qu’à la conférence nationale du Parti tenue à Tân Trào en août 1945, les dirigeants vietnamiens avaient estimé que toutes les conditions étaient réunies pour s’emparer du pouvoir des fascistes japonais avant l’arrivée des forces alliées. Pour l’ancien diplomate, cet événement historique lègue une leçon précieuse sur l’importance de la solidarité au sein du Parti et de ses dirigeants, ainsi que sur la nécessité d’une analyse constante des situations.

La victoire de cette révolution a conduit à la naissance de la République démocratique du Vietnam (aujourd’hui la République socialiste du Vietnam), proclamée le 2 septembre 1945 par le Président Hô Chi Minh sur la place Ba Dinh à Hanoï. Pour la première fois, le peuple vietnamien vivait dans un pays indépendant et souverain, jouissant de tous ses droits, marquant l’apparition de la première république populaire en Asie du Sud-Est. Le peuple vietnamien a toutefois dû poursuivre sa lutte, non plus pour conquérir son indépendance, mais pour la défendre contre les agressions étrangères.

Selon lui, au cours de ces 80 années de construction, de défense et de développement, le Vietnam a remporté des victoires majeures dans tous les domaines. Le pays a vaincu tous les ennemis qui menaçaient son indépendance et sa souveraineté, un processus couronné par la victoire historique du 30 avril 1975 qui a réunifié la nation après de longues années de guerre.

González s’est dit particulièrement impressionné par les réalisations socio-économiques du pays, notamment depuis le 4ᵉ Congrès national du Parti. En faisant preuve de pragmatisme, le Vietnam a initié des transformations idéologiques et structurelles qui lui ont permis de surmonter les difficultés des années 1980 et d’accomplir des avancées spectaculaires. L’économie vietnamienne est aujourd’hui l’une des plus dynamiques au monde, avec une croissance annuelle élevée, comme en témoigne l’augmentation de 7,52% du PIB au premier semestre de cette année, créant des conditions favorables pour dépasser les 8% de croissance annuelle.

Le niveau de vie de la population s’est continuellement amélioré, et le pays devrait bientôt rejoindre le groupe des nations à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Le Vietnam est également considéré comme un modèle dans la lutte contre la pauvreté.

González a estimé que les succès économiques, le dynamisme de la croissance, l’intégration active à l’économie mondiale et une diplomatie de paix et de partenariat ont considérablement rehaussé le prestige du Vietnam sur la scène internationale, en en faisant un acteur important de la politique mondiale, admiré et respecté par la communauté internationale.

Il a insisté sur le fait que la direction du Parti communiste du Vietnam est la clé de toutes les victoires du peuple vietnamien, tant dans la défense de la patrie que dans le développement économique. Selon lui, ce leadership est le facteur décisif auquel les succès du Vietnam sont intrinsèquement liés, expliquant le grand prestige et la confiance que le peuple accorde au Parti pour conduire la nation vers un avenir développé, moderne et prospère.

VNA/CVN