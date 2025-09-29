Un train transfrontalier renforce les liens économiques et culturels Vietnam - Chine

Le nombre de passagers du train international Vietnam - Chine a augmenté régulièrement depuis la reprise des services le 25 mai, avec plus de 8.000 voyageurs à ce jour, soulignant le rôle de la ligne dans la promotion de la mobilité, de la coopération économique, du commerce et des échanges culturels entre les deux pays voisins.

Photo : VNA/CVN

En août, près de 2.700 passagers ont voyagé sur la ligne Vietnam - Chine, soit une hausse de 89% par rapport au mois précédent.

Le Vietnam et la Chine partagent des liens géographiques et culturels étroits, les échanges transfrontaliers entre leurs populations étant devenus de plus en plus fréquents ces dernières années.

Fin mai, les chemins de fer ont relancé le service international de voyageurs reliant Nanning, en Chine, à Gia Lâm, à Hanoï. Le train de nuit, équipé de wagons-couchettes souples, permet aux passagers d’économiser sur l’hébergement et de réduire le temps de trajet, ce qui le rend particulièrement pratique pour les voyageurs d’affaires comme pour les touristes.

Pour l’entrepreneur chinois Zong Jianhui, qui rend régulièrement visite à ses partenaires au Vietnam, ce service est son option préférée. "Si je voyage pendant la journée, je perds de précieuses heures de travail. Avec le train de nuit, j’arrive le matin et je peux commencer à travailler immédiatement. C’est très pratique", a-t-il déclaré.

Les étudiants vietnamiens qui étudient en Chine, notamment au Guangxi, ont également trouvé ce service pratique et économique. Nguyên Phan Nhan Tran, étudiant vietnamien à l’Université du Guangxi, a déclaré : "Voyager en train est très pratique. Il ne faut qu’une nuit pour aller de Hanoï à Nanning, et le prix du billet est très abordable."

Le service ferroviaire soutient également le commerce et le tourisme. Au cours des huit premiers mois de cette année, les trains transfrontaliers en provenance du Guangxi ont transporté 24.000 conteneurs d’exportation standard, soit une augmentation de 179% en glissement annuel. Plus de 20.000 tonnes de fruits des pays de l’ASEAN, dont du durian, du mangoustan et du jacquier, ont été importées via le port ferroviaire de Pingxiang, alimentant ainsi le marché intérieur chinois.

Afin d’améliorer le service, China Railway Nanning Bureau Group Co., Ltd. a mis en place des annonces bilingues chinois-vietnamien à bord et a organisé des formations intensives au service voyageurs, ainsi qu’au vietnamien et à l’anglais pour son personnel. Les équipages maîtrisent désormais les deux langues et connaissent les coutumes des deux pays, agissant comme des "ambassadeurs culturels" tout au long du trajet.

Selon Lan Qiushuang, chef conducteur du train international de voyageurs, la demande n’a cessé de croître depuis la reprise du service. La plupart des passagers voyagent pour affaires, tourisme ou études, et un grand nombre viennent de Chine et du Vietnam, ainsi que de plus de 30 autres pays, dont le Myanmar, la Thaïlande et l’Italie. Le train est devenu un pont d’amitié et d’échanges entre la Chine, le Vietnam et au-delà.

VNA/CVN