Le constructeur britannique de sportives Lotus met le turbo sur le marché vietnamien

L’emblématique constructeur automobile britannique Lotus se prépare à entrer sur le marché automobile vietnamien après près de deux ans d’attente, suite à la récente signature d’un accord entre Lotus et Tasco Auto.

Photo : CTV/CVN

Tasco Auto, le plus grand distributeur automobile du Vietnam, a confirmé sur son site Web la signature d’un accord pour devenir le distributeur officiel de Lotus dans le pays.

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de Lotus visant à développer ses activités en Asie du Sud-Est et reflète également la volonté de Tasco Auto de proposer un portefeuille diversifié de marques automobiles aux clients vietnamiens.

Des rumeurs concernant l’arrivée de Lotus au Vietnam ont d’ailleurs émergé pour la première fois en 2023, lorsque l’entreprise a annoncé sa stratégie d’expansion dans la région Asie-Pacifique. La marque est déjà présente en Malaisie et en Thaïlande.

Créée au Royaume-Uni en 1948 par l’ingénieur Colin Chapman, Lotus est spécialisée dans les automobiles de sport et de course et est célèbre pour sa concentration sur la légèreté et l’agilité, favorisant la performance et la maniabilité.

La firme appartient désormais au groupe chinois Geely, qui s’est officiellement implanté au Vietnam plus tôt cette année, et dont Tasco Auto était également le distributeur.

Avec l’arrivée de Lotus, Tasco Auto distribue désormais cinq marques appartenant à Geely au Vietnam : Volvo, Lynk & Co, Geely, Zeekr et Lotus. Bien que Lotus soit une marque bien établie sur la scène mondiale des voitures de sport, elle reste relativement méconnue de la plupart des consommateurs vietnamiens.

Par le passé, quelques modèles Lotus, tels que l’Evora GT, l’Exige Sport 420 Final Edition et l’Elise S2, ont été importés au Vietnam en quantités limitées. Actuellement, la marque commercialise la hypercar électrique Lotus Evija, la voiture de sport Emira à moteur thermique, ainsi que le SUV électrique Eletre et la berline Emeya.

VNA/CVN