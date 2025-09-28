Un rebond des exportations porté par la transition verte et le commerce durable

Après une période marquée par les turbulences de l’économie mondiale, les exportations vietnamiennes connaissent un fort rebond. Au cours des huit premiers mois de 2025, elles ont atteint 306 milliards de dollars, dépassant les prévisions.

Cette reprise s’explique non seulement par la hausse de la demande mondiale et l’effet des accords de libre-échange, mais aussi par les efforts des entreprises nationales dans la transition verte, visant à élargir leurs parts de marché et à rehausser la marque "Vietnam".

Selon plusieurs experts, le pays dispose d’atouts importants pour devenir un maillon clé des chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment dans les exportations vertes et durables, en lien avec les énergies renouvelables, la production propre, l’économie numérique et circulaire. De nombreuses entreprises ont déjà adopté cette stratégie en investissant dans les technologies économes en énergie, les matières premières recyclées, le solaire et la biomasse, contribuant à réduire les émissions et à accroître leur compétitivité.

Les nouvelles barrières non tarifaires, en particulier le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) et le règlement européen contre la déforestation importée (EUDR), imposent aux entreprises de verdir leurs processus, de se numériser et de participer au marché du crédit carbone... Cela constitue à la fois un défi et une opportunité pour diversifier les exportations et atteindre l’objectif de "zéro émission nette" d’ici 2050.

Mesures à prendre

Le gouvernement a demandé d’accélérer la restructuration de l’industrie, de privilégier les nouvelles technologies, de développer des ressources humaines de qualité et de promouvoir le commerce vert...

Le ministère de l’Industrie et du Commerce, en coopération avec celui de l’Agriculture et de l’Environnement et les localités, met en œuvre des certifications écologiques, des labels durables et des campagnes de promotion du commerce sur les marchés stratégiques et émergents, tout en soutenant les entreprises dans l’adaptation aux normes internationales.

Le lancement de la Bourse verte B2B début juillet constitue une étape clé pour aider les entreprises à verdir leurs chaînes d’approvisionnement et à renforcer leur compétitivité. Toutefois, pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de poursuivre l’amélioration du cadre juridique, multiplier les politiques de soutien à la transition verte, de développer l’usage du numérique, de l’Internet des Objets et de l’intelligence artificielle, ainsi que de promouvoir des chaînes d’approvisionnement locales plus vertes. En parallèle, la sensibilisation des consommateurs au choix de produits verts créera le moteur du marché le plus puissant pour accélérer cette transition.

Selon la vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, avec la mobilisation de l’État, des entreprises et de la population, le Vietnam a le potentiel de devenir un leader régional et mondial en matière d’économie verte et de commerce électronique durable.

