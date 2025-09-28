Zones industrielles écologiques, clé du développement durable

Alors que le Vietnam intensifie sa stratégie de croissance verte et ses engagements internationaux en faveur de la neutralité carbone, le développement des zones industrielles écologiques devient une tendance incontournable.

>> Le Sud-Est du Vietnam accélère la transition vers des zones industrielles vertes

Le modèle des zones industrielles écologiques est apparu en 1992 au Vietnam, avec la construction de Nomura, le premier parc industriel à capitaux étrangers après la promulgation de la Loi sur les investissements étrangers en 1987.

Photo : VNA/CVN

Entre 2015 et 2019, le ministère du Plan et de l’Investissement (aujourd’hui ministère des Finances) a collaboré avec l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) afin de soutenir quatre zones industrielles pilotes dans leur transition vers un modèle écologique, que sont Khanh Phu, Gian Khâu, Hoà Khanh et Trà Noc. De 2020 à 2024, le ministère du Plan et de l’Investissement a continué à coopérer avec ladite organisation onusienne, avec l’assistance financière de la Suisse, dans le but d’étendre le modèle des zones industrielles écologiques dans trois localités : Hai Phong (Nord), Dông Nai et Hô Chi Minh-Ville (Sud).

La transition verte reste encore lente

Le développement de parcs industriels écologiques et de chaînes de production circulaires fermées est considéré comme une solution efficace pour la stratégie de croissance verte du pays. Cependant, le développement des parcs éco-industriels n’est pas une tâche facile quand les obstacles en termes de mécanisme et de participation des entreprises sont nombreux.

Un parc éco-industriel est connu comme une “communauté” d’entreprises qui fournissent des services dans le but de développer l’économie et de protéger l’environnement. Les normes d’un parc éco-industriel nécessitent des investissements importants pour répondre à la réglementation. Ainsi, les infrastructures doivent respecter la loi, protéger l’environnement et les travailleurs tout en assurant les services de base. De plus, une production propre, une utilisation efficace des ressources et un minimum de 25% des terres pour les bâtiments verts. Les parcs éco-industriels doivent disposer d’un mécanisme pour surveiller et gérer les entrées et les sorties, exploiter efficacement les ressources et les émissions.

Selon les statistiques du premier trimestre 2025, le Vietnam comptait 433 zones industrielles en activité, couvrant une superficie totale de près de 130.000 ha. On prévoit qu’à l’horizon 2030, la superficie destinée aux zones industrielles dépassera 210.000 ha.

Ce potentiel représente une grande opportunité pour intégrer les orientations écologiques dans la planification des futures zones industrielles. Cependant, le processus de transition reste encore lent.

La construction de zones industrielles vertes et écologiques, ainsi que la transformation des parcs industriels existants en parcs industriels écologiques sont devenues une nécessité urgente pour s’adapter aux nouveaux contextes de développement national.

Le décret gouvernemental N°82/2018, en date du 22 mai 2018, a jeté les premières bases en définissant le concept, les critères, les conditions et les mécanismes d’incitation pour le développement des zones industrielles écologiques.

Ensuite, pour promouvoir le développement des parcs éco-industriels et la croissance verte, le gouvernement a publié le décret N°35/2022, daté du 28 mai 2022, réglementant la gestion des parcs industriels et des zones économiques. Ce document permet de préciser les responsabilités des collectivités locales, ainsi que d’ajouter des dispositions sur la construction de logements pour les ouvriers et le développement des infrastructures et services fondamentaux au sein des zones industrielles. Il encourage également les partenariats public-privé pour développer le modèle écologique.

Pourtant, selon les experts, le cadre juridique actuel relatif aux zones industrielles écologiques réside principalement dans des textes réglementaires infralégislatifs. Il n’existe pas encore de loi spécifique sur les zones industrielles pour créer un cadre juridique suffisamment solide. Cela entraîne un manque de cohérence et de politiques favorables au développement des zones industrielles écologiques.

Photo : VNA/CVN

Développement durable

Le modèle des zones industrielles écologiques devient une tendance majeure dans le développement industriel au Vietnam. Il ne se contente pas d’apporter des avantages économiques, mais contribue également à la protection de l’environnement et à l’amélioration de la qualité de vie des travailleurs.

D’ici 2030, le Vietnam ambitionne de transformer 40% à 50% de ses zones industrielles existantes en écoparcs, et d’en créer 8% à 10% de nouvelles selon un modèle de développement durable. Les écoparcs, caractérisés par une collaboration étroite entre les entreprises pour optimiser l’utilisation des ressources, minimiser les déchets et adopter des technologies propres, favorisent la réduction de l’impact environnemental et la coopération industrielle, contribuant ainsi à l’économie verte et circulaire. Avec 35% à 40% des investissements directs étrangers (IDE) supplémentaires enregistrés à l’échelle nationale, les écoparcs démontrent leur potentiel.

Il apparaît clairement que les zones industrielles écologiques ne sont pas seulement une solution pour un développement durable, mais qu’elles permettent également aux entreprises de répondre aux normes strictes d’exportation, d’attirer des IDE de qualité et de créer un écosystème de production vert. Avec l’appui du gouvernement, l’engagement actif des entreprises et la tendance mondiale à la transition vers une économie verte, ces zones industrielles écologiques continueront à se développer, jouant un rôle clé dans la réduction des émissions et la croissance durable du Vietnam.

Thê Linh/CVN



