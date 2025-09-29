Le Vietnam se fixe des objectifs de croissance ambitieux pour 2026

Le projet de plan de développement socio-économique du Vietnam pour 2026 a été élaboré, l’un de ses principaux objectifs étant d’atteindre une croissance du PIB de 10%.

>> Le Vietnam exhorté à réformer son cadre juridique et à dynamiser ses technologies stratégiques

>> La croissance mondiale devrait s'établir à 3,2% cette année, avant de ralentir à 2,9% en 2026

>> Le Vietnam mise sur la diversification géographique des exportations

Photo : CTV/CVN

Dans la première version du plan de développement socio-économique 2026, le ministère des Finances a fixé une croissance du PIB à 10%, ainsi que d’autres indicateurs : un revenu par habitant compris entre 5.400 et 5.500 dollars, une inflation autour de 5%, 29,5% de travailleurs diplômés ou certifiés, une réduction de la pauvreté de 1 à 1,5% et au moins 15 % des communes répondant aux nouveaux critères de la ruralité pour 2026-2030.

Fin mai 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné que le plan 2026 s’appuie sur un examen approfondi des résultats de 2025, ainsi que sur des prévisions de la conjoncture mondiale et nationale, afin de garantir une croissance à deux chiffres.

Le projet du ministère des Finances reflète cette orientation, positionnant 2026 comme la première année d’une croissance à deux chiffres, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère de prospérité.La question reste de savoir si le Vietnam pourra atteindre une croissance de 10% l’année prochaine, les réalisations de 2025 devant servir de tremplin important.

2025 considérée comme la rampe de lancement

Le ministre des Finances Nguyên Van Thang a déclaré que le plan 2025 avait "essentiellement atteint"» ses objectifs primordiaux, les 15 cibles clés devant être atteintes, voire dépassées. La croissance du PIB en 2025 est estimée à un minimum de 8%, conformément aux objectifs fixés par le Parti et l’Assemblée nationale.

Le PIB par habitant devrait s’établir à environ 5.000 dollars, ce qui placerait le Vietnam dans la tranche des revenus moyens supérieurs, avec une inflation d’environ 4%.

"Les derniers mois de l’année doivent être consacrés à des efforts visant à porter la croissance du PIB à 8,3-8,5%", a-t-il souligné.

Les statistiques officielles pour les neuf derniers mois de 2025 seront publiées début octobre, mais les données pour la période de huit mois indiquent que la croissance au troisième trimestre devrait rester forte.

Dans son dernier rapport, la United Overseas Bank (UOB), basée à Singapour, prévoit une croissance du PIB du Vietnam de 7,6% pour le troisième trimestre et de 7,2% pour le quatrième trimestre, portant l’estimation pour l’ensemble de l’année à 7,5%, contre la projection précédente de 6,9%, citant des exportations robustes et des investissements publics plus élevés.

Prêt pour l’accélération

Des défis subsistent cependant et la plupart des institutions internationales restent prudentes quant aux perspectives du Vietnam pour 2026. UOB a maintenu ses prévisions pour 2026 à 7%. En septembre, la Banque mondiale a prévu une croissance du PIB ralentissant à 6,6% en 2025 et 6,1% en 2026 avant une reprise à 6,5% en 2027.

La Banque asiatique de développement (BAD) a prévu une croissance de 6% pour 2026, tandis que le Fonds monétaire international l’a fixée à 5,6 %.

Ces prévisions divergentes reflètent les incertitudes nationales et internationales. Malgré cela, le gouvernement reste déterminé à viser une croissance à deux chiffres, ce qui nécessitera des mesures décisives et révolutionnaires.

Dans son projet de plan, le ministère des Finances a proposé dix tâches et solutions majeures, notamment la mise en œuvre de projets clés conformément aux documents du XIVe Congrès national du Parti, l’accent mis sur les réformes institutionnelles et juridiques, tout en préservant la stabilité macroéconomique, en adoptant un nouveau modèle de croissance et en investissant dans les infrastructures, les ressources humaines de qualité, les sciences, les technologies et l’innovation.

Pour atteindre une croissance de 10% en 2026 et ouvrir la voie à une croissance continue à deux chiffres, le ministère a souligné que les principaux moteurs de croissance, tels que les provinces de Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, Hai Phong, Dông Nai et Lâm Dông, doivent elles-mêmes atteindre une croissance à deux chiffres, créant ainsi une dynamique vitale pour l’économie nationale.

Mariam J. Sherman, directrice nationale de la Banque mondiale (BM) pour le Vietnam, le Laos et le Cambodge, a suggéré de stimuler l’investissement public, de gérer les risques du système financier et d’accélérer les réformes structurelles.

Lors d’un récent séminaire, Nguyên Duc Hiên, directeur adjoint du Département central de la politique et de la stratégie économiques, a affirmé que le Vietnam devait dépasser les moteurs traditionnels tels que les ressources naturelles et la main-d’œuvre bon marché, et privilégier l’innovation et la technologie.

"Les objectifs de forte croissance ne sont pas hors de portée", a déclaré Pham Anh Tuân, directeur adjoint de l’Institut vietnamien d’économie, soulignant la nécessité de privilégier l’investissement privé et d’attirer les capitaux de haute technologie liés aux transitions numérique et verte.

VNA/CVN