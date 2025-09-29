Le marché vietnamien des cryptomonnaies dépasse les 220 milliards de dollars

>> Plateforme de crypto-monnaies, une avancée majeure vers les normes fintech
|Le Vietnam dispose d'un fort potentiel pour devenir un centre de développement des actifs numériques en Asie du Sud-Est.
|Photo : VNA/CVN
Avec ce volume d'échanges, le Vietnam dispose d'un fort potentiel pour devenir un centre de développement des actifs numériques en Asie du Sud-Est dans les années à venir.
Toujours selon Chainalysis, entre juillet 2024 et juin 2025, le marché vietnamien a enregistré une croissance de 55%. Cette progression traduit un signal positif, montrant que le marché est passé d'une phase de forte effervescence, principalement fondée sur la spéculation, à une étape plus mature et durable.
Dans le même temps, le gouvernement vietnamien a publié la Résolution n°05/2025, autorisant l'expérimentation du marché des actifs numériques à partir du 9 septembre 2025. Cette initiative marque une étape importante dans le processus de
VNA/CVN