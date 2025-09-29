icon search
Économie
Le marché vietnamien des cryptomonnaies dépasse les 220 milliards de dollars

Le dernier rapport de la société mondiale d'analyse blockchain Chainalysis sur le marché des cryptomonnaies dans la région Asie-Pacifique indique que la valeur des transactions au Vietnam a dépassé 220 milliards de dollars, plaçant le pays au troisième rang régional, derrière l'Inde (338 milliards de dollars) et la République de Corée (plus de 300 milliards de dollars).

Le Vietnam dispose d'un fort potentiel pour devenir un centre de développement des actifs numériques en Asie du Sud-Est.
Avec ce volume d'échanges, le Vietnam dispose d'un fort potentiel pour devenir un centre de développement des actifs numériques en Asie du Sud-Est dans les années à venir.

Toujours selon Chainalysis, entre juillet 2024 et juin 2025, le marché vietnamien a enregistré une croissance de 55%. Cette progression traduit un signal positif, montrant que le marché est passé d'une phase de forte effervescence, principalement fondée sur la spéculation, à une étape plus mature et durable.

Dans le même temps, le gouvernement vietnamien a publié la Résolution n°05/2025, autorisant l'expérimentation du marché des actifs numériques à partir du 9 septembre 2025. Cette initiative marque une étape importante dans le processus de

