Le marché vietnamien des cryptomonnaies dépasse les 220 milliards de dollars

Le dernier rapport de la société mondiale d'analyse blockchain Chainalysis sur le marché des cryptomonnaies dans la région Asie-Pacifique indique que la valeur des transactions au Vietnam a dépassé 220 milliards de dollars, plaçant le pays au troisième rang régional, derrière l'Inde (338 milliards de dollars) et la République de Corée (plus de 300 milliards de dollars).

>> Plateforme de crypto-monnaies, une avancée majeure vers les normes fintech

Photo : VNA/CVN

Avec ce volume d'échanges, le Vietnam dispose d'un fort potentiel pour devenir un centre de développement des actifs numériques en Asie du Sud-Est dans les années à venir.

Toujours selon Chainalysis, entre juillet 2024 et juin 2025, le marché vietnamien a enregistré une croissance de 55%. Cette progression traduit un signal positif, montrant que le marché est passé d'une phase de forte effervescence, principalement fondée sur la spéculation, à une étape plus mature et durable.

Dans le même temps, le gouvernement vietnamien a publié la Résolution n°05/2025, autorisant l'expérimentation du marché des actifs numériques à partir du 9 septembre 2025. Cette initiative marque une étape importante dans le processus de

VNA/CVN