Un tournant dans la rationalisation de la structure administrative

Le processus de réorganisation et de rationalisation des structures de l’appareil politique est en cours et, du niveau central au niveau local, la détermination est sans faille.

Photo : VNA/CVN

De nombreux cadres supérieurs au sein de comités du Parti et de comités populaires ont fait preuve de bonne volonté en proposant leur retraite anticipée. Une démarche responsable qui contribue à faciliter la réorganisation des agences publiques.

Un impact positif…

Cette révolution pour rationaliser l’appareil politique bénéficie d’un large soutien et crée un impact positif dans toute la société.

Dans la province de Hà Tinh, de nombreux fonctionnaires, du niveau des communes au niveau des services provinciaux, ont proposé de prendre leur retraite avant l'âge légal. Il faut savoir qu’en plus des indemnités exceptionnelles mises en place par le gouvernement central, la province leur offre également un soutien considérable.

Cette initiative est appliquée dans d’autres localités, ce qui contribue significativement à accélérer la réorganisation des administrations locales. Ainsi, 300 fonctionnaires de la province de Dông Thap et autant de la province de Vinh Phuc, dont de nombreux hauts fonctionnaires, ont proposé de quitter leurs fonctions, bénéficiant ainsi de régimes de retraite anticipée ou de cessation d'activité.

Au niveau central, l’Assemblée nationale a adopté, lors de sa récente 9e session extraordinaire, de nouvelles lois sur sa propre organisation, mais aussi sur l’organisation du gouvernement et des autorités locales. Les députés ont également voté des résolutions spécifiques pour rationaliser l’appareil de l’Assemblée nationale et du gouvernement au cours de cette XVe législature. Il s’agit d’un jalon majeur, comme l’a souligné le secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

“La politique du Parti visant à rationaliser l’appareil administratif est soutenue et mise en œuvre avec rapidité et efficacité. C’est une politique judicieuse qui est attendue depuis longtemps par la population. La rationalisation de l’appareil ne consiste pas uniquement à réduire les coûts, bien que ce soit une partie du processus. L’objectif principal est d’améliorer l’effectivité, l’efficience et l’efficacité de l’appareil de l'État pour favoriser le développement du pays", a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement à la rationalisation, les agences et unités réorganisées veillent à assurer la continuité des missions des entités dissoutes. Il est impératif d'élaborer de nouvelles règles de fonctionnement ou de réviser les précédentes afin de garantir l’efficacité et la cohérence des nouvelles structures.

… pour une réforme durable

Les résultats obtenus de cette réforme structurelle reposent sur plusieurs facteurs, notamment la volonté politique des dirigeants, en particulier celle du secrétaire général Tô Lâm. Pour rappel, c’est en 2017 que le Parti a adopté sa fameuse Résolution N°18 visant à rationaliser l’appareil administratif. Mais il aura fallu attendre sept ans pour que, sous une direction plus déterminée, l’ensemble du Parti et du peuple se mobilise pour accélérer et approfondir cette réforme.

Sur la base des premiers résultats, qui sont positifs, le Politburo du Parti a planifié plusieurs mesures pour 2025. Parmi celles-ci, la suppression du niveau administratif intermédiaire des districts, l’instauration de nouveaux modèles organisationnels pour les communes, et même la fusion de certaines provinces...

Le Politburo va envoyer 19 équipes de contrôle auprès des 69 comités relevant du pouvoir central du Parti, chargés des collectivités locales mais aussi des agences nationales, afin d’assurer une mise en œuvre rigoureuse de la réforme. Selon Lê Van Cuong, directeur adjoint de l’Institut d’édification du Parti, à l’Académie de politique nationale Hô Chi Minh, il faut veiller à ce que cette rationalisation ne se résume pas à une réduction quantitative.

"La rationalisation de l’appareil ne se limite pas à une réduction du nombre de fonctionnaires, mais vise avant tout à améliorer la qualité, l’efficacité et la performance. Il ne faut pas confondre 'rationalisation' avec 'réduction', car l’objectif n’est pas de réduire le nombre de personnes de manière mécanique, mais de retenir ceux qui sont compétents et motivés. Chaque région doit mettre en place des règles précises pour garantir la valorisation des talents. Ce n’est qu’en suivant cette approche que l’on parviendra à une rationalisation réussie, avec une équipe de cadres de haut niveau, capable de répondre aux défis du développement", a-t-il expliqué.

La rationalisation de l’appareil entre désormais dans une phase décisive, marquant un tournant essentiel pour le Vietnam, qui s’engage pleinement à réussir cette réforme pour répondre aux défis de son développement futur.

VOV/VNA/CVN