Promouvoir les relations d’amitié et de coopération Vietnam - Cambodge

À l'occasion du début de son mandat au Cambodge, du 12 au 19 février, l'ambassadeur du Vietnam, Nguyên Minh Vu, a eu des rencontres avec de hauts dirigeants cambodgiens. Les deux parties ont réaffirmé et promu la bonne amitié traditionnelle, convenant de continuer à promouvoir davantage les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays voisins.

Photo : Huynh Thao/VNA/CVN

Dans l'après-midi du 19 février, l’ambassadeur vietnamien a été reçu par le Premier ministre du Cambodge, Samdech Thipadei Hun Manet, proposant de nombreuses orientations majeures pour renforcer davantage l'amitié et la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, notamment la politique, la défense, la sécurité, l'économie, le commerce, l'éducation et la formation, le développement des ressources humaines et les échanges entre les deux peuples ainsi que la coopération décentralisée.

Il a aussi demandé de promouvoir les investissements, le commerce, le tourisme et de connecter les deux économies pour s'efforcer de porter le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars.

Nguyên Minh Vu a souhaité que le gouvernement cambodgien continue à créer les conditions pour que la communauté vietnamienne puisse avoir une vie stable, s'intégrer bien dans la communauté et apporter des contributions concrètes au développement du Cambodge et aux relations entre les deux pays. Il s’est engagé à encourager les entreprises vietnamiennes à investir et à faire des affaires au Cambodge.

De son côté, le Premier ministre Hun Manet a salué et approuvé les propositions et les orientations citées par le diplomate vietnamien et a affirmé que le gouvernement cambodgien accueillait toujours et créait des conditions favorables pour que les entreprises, y compris les entreprises vietnamiennes, augmentent leur coopération en matière d'investissement au Cambodge sur la base de la loi cambodgienne.

Hun Manet a suggéré que les deux parties facilitent le commerce des marchandises, y compris les produits agricoles, pour augmenter le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars et a appelé à accélérer les connexions de trafic ; étudient l'ouverture rapide d'un vol direct reliant la ville de Ha Long à la ville de Siem Reap ; mettent en œuvre des connexions touristiques entre le Vietnam et le Cambodge et le Cambodge, le Laos et le Vietnam ; promeuvent la coopération touristique entre les provinces côtières du Vietnam, du Cambodge et de la Thaïlande et envisagent l'ouverture de davantage de postes frontières, y compris les postes-frontières maritimes.

Photo : VNA/CVN

Auparavant, dans la matinée du 18 février, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Prak Sokhonn a reçu l'ambassadeur Nguyên Minh Vu.

Le diplomate a proposé de nombreuses mesures pour renforcer davantage la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, de la politique, de la défense, de la sécurité, à l'économie, au commerce, au tourisme et aux échanges entre les deux peuples ainsi qu'à la coordination entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Renforcer la coopération régionale

Le vice-Premier ministre Prak Sokhonn a approuvé les propositions de l’ambassadeur vietnamien, a soutenu le renforcement de la coordination et de la coopération et a unifié les points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Il a convenu de renforcer la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères et d'organiser des consultations entre les unités professionnelles concernées des ministères des Affaires étrangères des deux pays ; de renforcer la coopération dans les cadres internationaux, notamment dans le cadre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady - Chao Phraya - Mékong (ACMECS) et des cadres de coopération sous-régionale du Mékong.

Prak Sokhonn a également exprimé sa joie de participer au Forum du futur de l'ASEAN 2025 et a hautement apprécié la “diplomatie du bambou” du Vietnam, qui a contribué à renforcer sa position sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

Le matin du 13 février, l'ambassadeur Nguyên Minh Vu a rendu visite à Samdech Men Sam An, vice-présidente du Parti du peuple cambodgien, présidente du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge et présidente de l'Association d'amitié Cambodge-Vietnam.

Men Sam An a salué le fort développement du Vietnam sous la direction du Parti communiste du Vietnam, en particulier dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'industrie et du tourisme. Elle a exprimé sa joie devant la bonne coopération dans tous les chaînes de Parti, d’Assemblée nationale, de gouvernement des deux pays.

Elle a exprimé sa gratitude pour le soutien et l’aide du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot et faire du Cambodge un pays développé tel qu’il est aujourd’hui, tout en affirmant la détermination de maintenir et de favoriser la bonne amitié traditionnelle entre les deux pays.

L'ambassadeur Nguyên Minh Vu a respectueusement transmis les salutations des hauts dirigeants vietnamiens, en particulier de la vice-présidente de l'Assemblée nationale et présidente de l'Association d'amitié Vietnam - Cambodge, Nguyên Thi Thanh, à Samdech Men Sam An. Il a affirmé que le Vietnam valorisait et souhaitait toujours développer ses relations d'amitié traditionnelles.

L'ambassadeur a hautement apprécié les activités actives de l'Association d'amitié Cambodge - Vietnam et de l'Association d'amitié Vietnam - Cambodge ainsi que le rôle personnel important de Samdech Men Sam An dans la promotion et le développement de l'amitié traditionnelle entre les deux pays.

En outre, l'ambassadeur a également évoqué les grandes orientations à mettre en œuvre au cours de son mandat : renforcer davantage les relations entre les deux pays dans les domaines de la politique, des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité nationales, de l'économie, du commerce, du tourisme, etc., et promouvoir davantage la coopération entre les agences, les syndicats, les associations de jeunesse et d'amitié des deux pays.

VNA/CVN