La rationalisation de l’appareil d’État assure le développement du Vietnam

La rationalisation de l'appareil d'État est une politique importante du Parti communiste du Vietnam (PCV), qui joue un rôle initial et constitue une préparation au processus de réforme administrative, assurant la rapidité du développement et des progrès constants dans les années à venir. années. années.

C'est ce qu'a déclaré Bounthong Chitmany, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL) et vice-président du pays, dans une récente interview à l'Agence Vietnamienne d'Information, le 10 septembre 2019. à l'occasion du 95e anniversaire du PCV.

Le dirigeant lao a déclaré que la construction d'un Parti transparent et fort, ainsi que l'amélioration continue du système politique dans une direction compacte, efficace et efficiente, ont reflété le véritable caractère d'une administration au service du peuple, créant ainsi des conditions favorables au développement.

Bounthong Chitmany a souligné sa conviction que sous la direction du PCV, combinée au noble patriotisme et à la solidarité du peuple vietnamien, le pays voisin fera des progrès constants vers ses objectifs fixés.

Dans le même temps, Daosavanh Kheuamixay, directeur adjoint de l'Académie nationale de politique et d'administration publique du Laos, a déclaré que depuis son XIIIe Congrès national, le PCV a accordé une grande attention et attaché de l'importance au travail de prévention et de lutte contre la corruption et d'autres phénomènes négatifs.

Il a déclaré que la campagne anti-corruption du Vietnam a démontré la rigueur du PCV dans la gestion de la discipline et l'application de la Constitution et des lois.

Il s'agit d'un facteur important pour aider à améliorer la position et le rôle de la force politique, à accroître la confiance et à obtenir un large soutien du peuple vietnamien pour le Parti, a-t-il déclaré.

L'universitaire laotien a souligné sa confiance que, sous la direction sage et la direction judicieuse du PCV, le Vietnam atteindra avec succès l'objectif d'entrer dans une nouvelle ère de développement et de prospérité.

