Le président Luong Cuong travaille avec le ministère de la Défense

>> Conférence de bilan des activités de la diplomatie de défense en 2024

>> Le PM Pham Minh Chinh salue les forces de police et de renseignement de la défense

>> Le ministre vietnamien de la Défense s'entretient par téléphone avec son homologue américain

Photo : VNA/CVN

Le chef de l’État a salué la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense pour l’appréhension et le déploiement de la Résolution N°05, et de la direction directe du secrétaire général du Parti et secrétaire de la Commission militaire centrale Tô Lâm.

Jusqu’à la fin 2024, l’Armée populaire du Vietnam a été organisée pour l’essentiel de manière rationnalisée, compacte et forte, avec un an d’avance sur les objectifs fixés par la Résolution N°05, a-t-il déclaré lors de la séance de travail à laquelle ont assisté le ministre de la Défense, Phan Van Giang ; le président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, Trinh Van Quyêt ; et le vice-Premier ministre Mai Van Chinh.

Le président Luong Cuong a demandé que dans les temps à venir la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense étudient et révisent la situation du pays dans le contexte d’un développement fort et se préparent à organiser des congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti.

La Commission militaire centrale et le ministère de la Défense sont également invités à évaluer la situation mondiale actuelle afin de formuler des propositions et des recommandations sur la poursuite de la mise en œuvre appropriée de la Résolution N°05 ; à continuer à remplir avec brio les missions et les fonctions d’armée de combat, d’armée de travail et d’armée de production.

Le président Luong Cuong a souligné que l’Armée populaire du Vietnam doit être exemplaire dans l’appréhension et la concrétisation des exigences du Politburo et du Comité central du Parti concernant la poursuite de la mise en œuvre de la Résolution N°18, la construction d’un système politique rationalisé, fort, efficace, efficient et efficace.

Sur la base de ses fonctions et de ses missions, elle devrait élaborer des solutions pour gérer correctement toutes les situations, maintenir fermement les principes d’organisation et de direction du Parti, assurer le leadership absolu et direct du Parti sur tous les aspects de l’armée populaire du Vietnam, a-t-il indiqué.

VNA/CVN