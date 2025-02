Conclusion du Politburo et du Secrétariat sur la poursuite de rationalisation de l’appareil du système politique en 2025

Au nom du Politburo, le membre permanent du Secrétariat Tran Cam Tu a signé et publié la Conclusion N°126 (14 février 2025) "Conclusion du Politburo du Secrétariat sur un certain nombre de contenus et de tâches pour continuer à réorganiser et à rationaliser l'appareil du système politique en 2025".

En conséquence, la réorganisation et la rationalisation de l’appareil du niveau central comme local devront être achevées en février 2025.

Le Politburo et le Secrétariat demandent aux Comités du Parti et aux organisations du Parti à tous les niveaux de se concentrer sur la bonne mise en œuvre et la garantie de l’avancement de contenus et tâches suivants.

Mise en œuvre de la Conclusion N°121

Il faut mettre en œuvre résolument les tâches et les solutions énoncées dans la Conclusion N°121, en garantissant la feuille de route et l’avancement de la rationalisation ; achever d’urgence l’organisation des organes et des unités liée aux activités des Comités du Parti et des cellules du Parti, en assurant l’organisation des congrès du Parti à tous les niveaux dans les délais prévus et conformément aux exigences énoncées dans la Directive N°35 et la Conclusion N°118 du Politburo.

Il faut continuer à mener à bien le travail politique, idéologique, de régimes et de politiques pour les cadres affectés par la rationalisation ; ne pas laisser surgir des problèmes internes compliqués, ne pas laisser affecter l'organisation des congrès du Parti à tous les niveaux ; veiller à ce qu'en mars 2025, les congrès de base se tiennent.

Les Comités du Parti du ressort central présenteront un rapport au Politburo, au Secrétariat et au Comité directeur central sur le résumé de la Résolution N°18 avant le 15 mars 2025.

Les Comités du Parti nouvellement créés du ressort central, les Comités municipaux du Parti, les Comité provinciaux du Parti et les deux Comités du Parti nouvellement créés se coordonnent avec les agences compétentes pour soumettre aux autorités la nomination du personnel et rendent publiques les décisions sur les règlements du travail, conformément à leur autorité ; désignent le Comité exécutif, le Comité permanent, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le Comité d’inspection, le président, le vice-président et les membres du comité pour la période 2020-2025 ; guident la promulgation des règlements sur les fonctions, les tâches, la structure organisationnelle et les règlements de travail des Comités subordonnés du Parti, des organismes consultatifs et de soutien des Comités du Parti nouvellement créés et des organismes consultatifs et de soutien des Comités et organisations subordonnés du Parti. Les travaux doivent terminer le 28 février 2025.

La Commission centrale de l'organisation du Parti étudie et conseille sur la modification et le complément des réglementations pertinentes sur le travail du personnel pour les adapter à la situation pratique et fait rapport au Bureau Politique et au Secrétariat en juin 2025.

La Commission centrale du contrôle préside et coordonne avec la Commission centrale de l'organisation du Parti pour préparer le contenu et conseiller sur l'organisation de 19 délégations d'inspection pour travailler avec 69 Comités du Parti, Comités municipaux du Parti et Comités municipaux du Parti du ressort central.

Gestion du personnel

La Commission centrale de l'organisation du Parti conseille le Comité directeur de la gestion du personnel pour qu'il procède à un examen général des besoins réels en personnel après la réorganisation de l'appareil, en liaison avec l'évaluation des capacités des cadres, des nouvelles fonctions et tâches et l'examen et le perfectionnement des postes de travail. Elle doit faire rapport au Politburo sur le plan d'affectation, de gestion, d'organisation du personnel du système politique pour la période 2026-2031 d'ici la fin du deuxième trimestre de 2025.

Poursuite de la réorganisation de l’appareil du système politique en 2025 et pour la période 2025-2030

Le Politburo et le Secrétariat ont chargé le Comité du Parti de l'Assemblée nationale, le Comité du Parti du gouvernement, le Comité du Parti du Front de la Patrie, les organisations centrales de masse, les Comités du Parti, les organisations du Parti à tous les niveaux de continuer à étudier et à proposer d'urgence des amendements et des compléments aux règlements du Parti, aux lois de l'État, aux mécanismes et aux politiques concernés afin de disposer d'une base juridique pour mettre en œuvre et perfectionner le modèle global du système politique dans les temps à venir.

Perfectionnement du modèle du système politique

Le Politburo et le Secrétariat ont chargé la sous-commission des documents et les sous-commissions du XIVe Congrès du Parti d'absorber les contenus pertinents sur la réorganisation de l'appareil et les orientations pour le perfectionnement du modèle organisationnel du système politique à inclure dans les projets de documents du Congrès du Parti, en particulier le Projet de rapport politique et le Projet de Résolution du XIVe Congrès du Parti sur les options et les orientations pour l'amendement et le complément des Statuts du Parti, du Programme et de la Constitution (si nécessaire) pour avoir une base pour la mise en œuvre au cours du prochain mandat.

