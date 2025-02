À la rencontre de la communauté musulmane à l’occasion du mois sacré du Ramadan

Photo : Xuân Khu/VNA/CVN

Nguyên Manh Cuong, président du conseil d’administration, a félicité les dignitaires et les fidèles musulmans au nom des dirigeants de la ville pour leurs contributions aux mouvements d’émulation patriotique et leur rôle actif dans l’accomplissement des tâches et objectifs de développement socio-économique, de défense et de sécurité de la ville pour 2024.

Hô Chi Minh-Ville a toujours accordé une attention particulière à la fourniture d’un soutien matériel et spirituel à la communauté musulmane, assurant son développement parallèlement à la croissance globale de la ville, a-t-il déclaré.

Mohamed Amine, secrétaire du conseil des représentants de la communauté musulmane de Hô Chi Minh-Ville, a exprimé sa gratitude pour l’attention et le soin accordés par les dirigeants de la ville et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam à la communauté musulmane locale. Il a affirmé que la communauté continuerait à participer activement aux mouvements et campagnes initiés par les autorités locales et les comités du Front de la Patrie du Vietnam à tous les niveaux.

Le Ramadan, une occasion religieuse importante pour la communauté musulmane Cham de Hô Chi Minh-Ville et les musulmans du monde entier, devrait commencer le 28 février ou le 1er mars de cette année (selon l’observation de la lune) et se terminera 30 jours plus tard.

VNA/CVN