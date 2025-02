Le 3e dialogue sur la politique de défense Vietnam - Canada à Hanoï

Le 3 e dialogue sur la politique de défense entre le Vietnam et le Canada a eu lieu jeudi 20 février à Hanoï sous la coprésidence du vice-ministre vietnamien de la Défense, le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên, et de son homologue canadienne Stefanie Beck.

Photo : VNA/CVN

Félicitant Stefanie Beck pour sa nomination au poste de vice-ministre canadienne de la Défense, Hoàng Xuân Chiên a exprimé sa conviction que, dans son nouveau poste, elle apportera des contributions significatives à la promotion du partenariat intégral Vietnam - Canada en général et de la coopération en matière de défense en particulier, au bénéfice des deux pays et de leurs armées, ainsi que de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde en général.

Il a souligné que la coopération bilatérale en matière de défense a été activement déployée par les deux parties conformément aux accords signés, en particulier depuis le 2e dialogue sur la politique de défense en septembre 2023, en fonction des besoins et des capacités de chaque partie et en produisant des résultats concrets, notamment dans l'échange de délégations à différents niveaux.

Les mécanismes de dialogue et de consultation ont été efficacement maintenus. D'autres domaines de coopération, tels que la formation, le maintien de la paix des Nations unies, l'industrie de la défense, l'atténuation des conséquences de la guerre et la gestion des frontières, ont également été activement promus. En outre, les deux parties se sont coordonnées et se sont mutuellement soutenues dans les mécanismes et forums multilatéraux internationaux.

Dans le temps à venir, Hoàng Xuân Chiên a suggéré que les deux parties continuent de renforcer davantage la coopération et de mettre en œuvre efficacement les domaines clés, notamment le maintien des échanges de délégations à tous les niveaux, le maintien des mécanismes de dialogue et de consultation établis, l'élargissement de la collaboration en matière de formation, le partage d'expériences et le renforcement des capacités de la force de maintien de la paix des Nations unies du Vietnam. Il a souligné la nécessité pour les deux parties de renforcer la coopération dans l'industrie de la défense, le règlement des conséquences de la guerre et la gestion des frontières.

En outre, il a affirmé le soutien du Vietnam à la candidature du Canada à la réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN+ (ADMM+) sur la base du consensus de l’ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Stefanie Beck a apprécié les résultats positifs obtenus dans la coopération bilatérale en matière de défense ces derniers temps et a exprimé son espoir que la collaboration future sera davantage renforcée sur la base des domaines convenus pour la rendre plus substantielle et plus efficace.

Lors du dialogue, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les questions régionales et mondiales d’intérêt commun.

Selon Hoàng Xuân Chiên, le Vietnam est prêt à coopérer avec les pays et les organisations internationales pour la paix et le développement dans la région et dans le monde et reste déterminé à régler les différends par des mesures pacifiques conformes au droit international.

Concernant la question en Mer Orientale, il a souligné la nécessité de respecter le droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) et la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), et d'accélérer les négociations pour parvenir à la signature d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et pratique.

À l'issue du dialogue, les deux parties ont signé le procès-verbal du 3e dialogue sur la politique de défense Vietnam - Canada.

VNA/CVN