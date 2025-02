Création des Délégations du contrôle pour les Comités du Parti du gouvernement et de l’AN

Une conférence s’est tenue à Hanoï jeudi 20 février pour annoncer la création des Délégations du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti, chargées de contrôler les Comités du Parti du gouvernement et de l’Assemblée nationale (AN) en 2025.

Ces délégations examineront le bilan de la mise en œuvre de la Résolution N°18 du XIIe Comité central du Parti sur ''Quelques questions sur la poursuite de la réforme et de la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique pour la rendre simple, efficace et performante", ainsi que la Conclusion N°121 datée du 24 janvier 2025 du Comité central du Parti sur le bilan de l'application de cette résolution, notamment en ce qui concerne la création et le fonctionnement de nouvelles organisations du Parti.

L’application de la directive du Politburo sur les congrès des organisations du Parti à tous les niveaux, en vue du XIVe Congrès national du Parti, ainsi que celle de la conclusion du Comité central du Parti sur les ajustements à apporter à cette directive, seront également examinées.

L’examen de l’application de la résolution du Politburo sur les percées dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale sera également au menu.

Les délégations évalueront en outre la conclusion du Comité central du Parti sur le plan supplémentaire de développement socio-économique pour 2025, avec pour objectif d’atteindre une croissance d’au moins 8%.

Lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les organisations du Parti relevant des Comités du Parti du gouvernement et de l’Assemblée nationale à mener des travaux avec efficacité, clarté et rigueur, conformément aux réglementations.

Le Premier ministre a appelé à un rapport complet et précis, reflétant fidèlement la nature des questions examinées. De telles informations, a-t-il indiqué, sont essentielles pour permettre au Bureau politique et au Secrétariat de surveiller et de suivre efficacement l’application des résolutions et conclusions.

Il a également souligné la nécessité d’accorder une attention particulière à la lutte contre le gaspillage, notamment en ce qui concerne les projets retardés et stagnants dans diverses localités.

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a réitéré l'importance de discussions objectives, franches et approfondies lors du processus de contrôle. Il a insisté sur la nécessité d'identifier de nouveaux problèmes et de mettre en place des approches innovantes et efficaces pour surmonter les obstacles et les retards.

