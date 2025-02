Vietnam - Chine

Promouvoir la coopération avec le Guangxi



Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a souligné que le Vietnam et la Chine étaient deux pays voisins socialistes disposant d’une longue tradition d'amitié.

Le Guangxi et les localités du Vietnam entretiennent des liens profonds et sont actuellement les localités les plus importantes de la coopération Chine - Vietnam.

Bùi Thanh Son s’est entretenu mercredi 19 février à Hanoï avec Chen Gang, membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), secrétaire du Comité du PCC et président du Comité permanent de l'Assemblée populaire de la région autonome Zhuang du Guangxi, Chine, en visite de travail au Vietnam.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction devant le développement fort et positif des relations entre le Vietnam et la Chine, en particulier depuis que les deux pays ont convenu d'élever leur partenariat de coopération stratégique global et de construire une "communauté d’avenir partagé de portée stratégique" entre le Vietnam et la Chine en décembre 2023.

Coopération dans divers domaines

En ce qui concerne la coopération future, le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a suggéré que les deux parties profitent de l'opportunité de "l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine" 2025, de la célébration du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques pour renforcer les échanges d’amitié ; accélèrent la construction pilote d’un modèle de porte frontière intelligente entre les provinces de Lang Son et du Guangxi ; promeuvent la connectivité des transports multimodaux, notamment ferroviaires, routiers et maritimes, en donnant la priorité à l’accélération de la planification des lignes ferroviaires à écartement standard Lang Son - Hanoï et Mong Cai - Ha Long - Hai Phong (Nord) ; élargissent davantage la coopération en matière d’investissement, de science et de technologie, d’innovation, de transformation numérique, d’intelligence artificielle, d’énergie propre…

Bùi Thanh Son a également proposé que les deux parties coordonnent étroitement la gestion et la protection des frontières conformément à trois documents juridiques sur la frontière terrestre conclus entre le Vietnam et la Chine et aux accords connexes ; discutent activement et gèrent correctement les incidents survenant à la frontière ; exploitent efficacement la zone panoramique de la cascade Ban Giôc - Duc Thiên. Il a demandé au Guangxi d’augmenter l’offre de bourses d’études en langue chinoise pour Lang Son et d’autres localités vietnamiennes.

Chen Gang a affirmé que le Guangxi accordait une importance particulière aux relations d’amitié et de coopération avec le Vietnam et était prêt à mettre en œuvre efficacement la perception commune des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, en apportant des contributions concrètes au renforcement du partenariat de coopération stratégique global et en promouvant la construction de la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Il a fait un certain nombre de propositions spécifiques sur le renforcement de la coopération dans des domaines tels que les échanges de délégations à tous les niveaux, l'économie, le commerce, la facilitation douanière, la coopération scientifique et technologique, l'intelligence artificielle et l'amélioration de la connectivité du trafic transfrontalier.

À cette occasion, il a invité respectueusement les dirigeants du gouvernement et les entreprises vietnamiennes à participer à la 22e Exposition Chine - ASEAN qui se tiendra à Nanning en 2025 sur le thème de l'économie numérique et de l'intelligence artificielle.

