Bac Giang nomme six directeurs de services et un chef de bureau du Comité populaire provincial

Photo : Nguyên Thang/CVN

Lors de la conférence, Ngô Van Nam, chef adjoint du Comité permanent du Conseil d’organisation du Comité provincial du Parti de Bac Giang, a annoncé la résolution du Comité permanent du Comité provincial du Parti concernant la nomination de Nguyên Dinh Hiêu au poste de directeur du Service des finances, de Nguyên Thanh Tùng au poste de directeur du Service de la construction, de Bùi Quang Huy au poste de directeur du Service de l’agriculture et de l’environnement, et de Nguyên Thanh Binh au poste de directeur du Service des sciences et des technologies.

Dans le même temps, les dirigeants du Comité d’organisation du Comité provincial du Parti de Bac Giang ont également annoncé la nomination de Vu Manh Hùng au poste de directeur du Service de l’intérieur, de Vi Thanh Quyên au poste de directeur du Service des affaires ethniques et religieuses, ainsi que de Lê Tuân Phu au poste de chef de bureau du Comité populaire provincial de Bac Giang.

Nguyên Van Gâu, secrétaire du Comité provincial du Parti de Bac Giang, a souligné que les instances du Parti assumant de nouvelles responsabilités devaient immédiatement se mettre au travail, en particulier les organisations du Parti provincial, afin d’éviter toute stagnation ou interruption des missions.

Les fonctionnaires nouvellement nommés, mobilisés ou affectés à de nouveaux postes doivent se concentrer sur leurs tâches, renforcer la solidarité et la démocratie, et promouvoir l’intelligence collective au sein de leur agence ou unité. Ils sont appelés à élaborer un programme et un plan de travail, à entrer en fonction sans délai et à veiller à la continuité des activités.

Auparavant, le 19 février, le Conseil populaire de la province de Bac Giang avait adopté une résolution visant à créer plusieurs services restructurés : le Service des finances, issu de la fusion du Service du plan et de l’investissement avec celui des finances; le Service de la construction, né de la fusion des Services des transports et des communications avec celui de la construction ; le Service de l’agriculture et de l’environnement, résultant de la fusion du Service des ressources naturelles et de l’environnement avec celui de l’agriculture et du développement rural; Le Service des sciences et des technologies, formé par la fusion du Service de l’information et de la communication avec celui des sciences et des technologies.

Dans le même temps, le Conseil populaire provincial a également décidé de créer : le bureau du Comité populaire provincial, issu de la fusion du Service des affaires étrangères et du Bureau du Comité populaire provincial ; le Service de l’intérieur, né de la fusion du Service du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales avec celui de l’intérieur ; le Service des affaires ethniques et religieuses.

Quê Anh/CVN