Activités de la vice-ministre des AE, Nguyên Minh Hang, en Éthiopie

Les 17 et 18 février, la vice-ministre des Affaires étrangères (AE), Nguyên Minh Hang, a effectué un voyage de travail à Addis-Abeba en Éthiopie, a coprésidé la première consultation politique entre les deux pays et a rencontré des responsables éthiopiens.

Photo : VNA/CVN

Lors de la première consultation politique, le vice-ministre Nguyên Minh Hang et le secrétaire d'État du ministère éthiopien des Affaires étrangères Mesganu Arga ont hautement apprécié l'importance de cet événement politique, contribuant à consolider les fondements de la confiance politique, à revoir de manière globale la coopération bilatérale et à unifier les orientations de coopération, vers le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2026 (23 décembre 1976 - 23 décembre 2026).

Nguyên Minh Hang a affirmé que le Vietnam appréciait l'amitié traditionnelle et la bonne coopération avec l'Éthiopie. Elle a suggéré que les deux parties identifient des objectifs réalisables pour s'efforcer d'augmenter le chiffre d'affaires commercial bilatéral et de promouvoir la coopération dans des domaines tels que les télécommunications, la transformation numérique, la fourniture de services numériques, l'agriculture et le tourisme. Elle a également suggéré que les deux parties favorisent les négociations sur des accords et traités importants dans les domaines du commerce, de l'investissement, du transport aérien, de la science et de la technologie, de l'agriculture et de la cybersécurité.

Mesganu Arga a espéré développer davantage la coopération avec le Vietnam dans divers domaines. En conséquence, le ministre a souhaité que les entreprises vietnamiennes échangent et recherchent des opportunités de coopération et de transfert de technologie et de technique dans les domaines de l'agriculture, de la transformation agricole, des produits pharmaceutiques, du tourisme, des technologies de l'information, de la cybersécurité, etc. Elle a proposé que le Vietnam rouvre son bureau de représentation permanente à Addis-Abeba pour promouvoir efficacement les relations bilatérales et les relations entre le Vietnam et l'Union africaine et ses pays membres.

Les deux parties ont convenu d'étudier la possibilité de promouvoir la coopération dans un certain nombre de domaines potentiels tels que la transformation des aliments, les produits aquatiques, les produits pharmaceutiques, les produits halal, les produits textiles, etc. Les deux parties ont également convenu de renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux, internationaux et régionaux, notamment dans le cadre des Nations unies, du Mouvement des non-alignés, de la coopération entre le Vietnam et l'Union africaine et entre l'Éthiopie et l'ASEAN, etc.

Concernant la situation en Mer Orientale, Nguyên Minh Hang a demandé à l'Éthiopie de soutenir la position de l'ASEAN sur la résolution des différends maritimes par des moyens pacifiques, sur la base du respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Lors de la rencontre avec la ministre éthiopienne du Plan et et du Développement, Fitsum Assefa, la vice-ministre vietnamienne a suggéré que les deux parties négocient bientôt un accord bilatéral sur l'encouragement et la protection des investissements. Elle a demandé à l'Éthiopie de créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes MK qui investissent dans ce pays.

Elle a également remercié l'Éthiopie pour son soutien au Vietnam dans l'organisation du 4e Sommet P4G, espérant que l'Éthiopie continuerait à se coordonner étroitement avec le Vietnam pour assurer le succès de cet important sommet.

En ce qui concerne les relations bilatérales, Fitsum Assefa a affirmé que l'Éthiopie souhaitait approfondir davantage ses relations avec le Vietnam, considérant le Vietnam comme une réussite en matière de développement que l'Éthiopie vise. Elle a affirmé que le gouvernement éthiopien encourageait les réformes, créait un environnement favorable pour attirer les investissements et espérait que les entreprises vietnamiennes seraient intéressées à investir dans ce pays.

La vice-ministre Nguyên Minh Hang a visité et travaillé avec l'Agence éthiopienne de sécurité du réseau d'information (INSA), l'Ethiopie ICT Park et la société MK Digital Security Solutions, le premier projet de coentreprise entre le Vietnam et l'Éthiopie.

Elle a eu une séance de travail avec la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Monique Nsanzabaganwa.

VNA/CVN