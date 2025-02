Vietnam - Suède : coopération dans la recherche politique et l'administration publique

>> Forum d'affaires Vietnam - Suède 2024 à Stockholm

>> Réalisations et perspectives des relations Vietnam - Suède

>> Vietnam et Suède : perspectives de coopération renforcées pour l'avenir

Photo : VNA/CVN

Nguyên Xuân Thang a apprécié la coopération entre l'Académie et l'ambassade ainsi qu'avec d'autres partenaires suédois ces derniers temps. Depuis 2018, l'Académie a collaboré avec quatre ambassades nordiques, dont celle de Suède, pour organiser des colloques annuels à l'occasion de la Journée nordique (le 23 mars). L'ambassade de Suède a également facilité la participation d'experts suédois à des séminaires avec les cadres de l'Académie et organisé des visites de travail en Suède pour les dirigeants de l'Académie en Suède.

Soulignant que la Suède excelle dans la transformation numérique, l'innovation, la transition verte, le développement durable ainsi que la promotion des droits et du leadership des femmes, Nguyên Xuân Thang a proposé de renforcer la collaboration dans ces domaines.

Informant du processus de la rationalisation de l'appareil politique du Vietnam, il a notamment insisté sur la nécessité d'échanger des expériences avec la Suède en matière de réforme administrative et de gouvernance publique dans le contexte de la transformation numérique.

Photo : VNA/CVN

Il a profité de cette occasion pour inviter l'ambassadeur et les experts suédois à participer à des cours de formation politique de haut niveau et à des dialogues politiques à l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh. Il a également suggéré des efforts conjoints pour organiser un séminaire à l'occasion de la Journée nordique 2025 et des programmes de formation sur la transformation numérique, l'administration publique et la réforme administrative.

L'ambassadeur Johan Ndisi a salué la coopération fructueuse entre la Suède et le Vietnam, soulignant 56 ans de relations solides. Il a réaffirmé son engagement à renforcer les liens entre l'Académie et les partenaires suédois, en particulier pour la réussite d'un colloque dans le cadre de la Journée nordique prévu en mars prochain.

VNA/CVN