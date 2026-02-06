Foire de Printemps 2026 : un catalyseur pour la promotion des produits OCOP vietnamiens

Dans un contexte de demande croissante pour la promotion et la consommation des produits agricoles et des produits OCOP, particulièrement à l’approche du Têt traditionnel 2026, la première édition de la Foire de Printemps 2026 se positionne comme une plateforme majeure de promotion commerciale et de connexion des marchés. L’événement vise à renforcer les liens entre entreprises, coopératives, consommateurs et partenaires tant nationaux qu’internationaux.

>> La foire de printemps apporte une atmosphère de Têt aux Vietnamiens au Laos

>> La première Foire de printemps attendue début février 2026

>> Foire du Printemps 2026 : l'empreinte de la transformation numérique

Photo : VNA/CVN

Selon Hoàng Van Du, vice-directeur du Centre de promotion du commerce agricole relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, cette foire nationale - à la fois commerciale, culturelle et axée sur la consommation - revêt une signification particulière, notamment dans la foulée du succès du XIVᵉ Congrès national du Parti. Il a souligné que, face à l’essor des attentes en matière de valorisation des produits agricoles, des produits OCOP, ainsi que des produits verts et durables, la création de l’espace thématique "Produits agricoles vietnamiens – Rayonnement des couleurs du Printemps" répond à des besoins concrets du marché, tant pour la consommation courante que pour les cadeaux du Têt.

Cet espace thématique est conçu non seulement comme un lieu d’exposition et de présentation des produits, mais aussi comme un instrument affirmant le rôle de pilotage et d’orientation du marché assuré par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement. Il permet de mettre en valeur les réalisations et les modèles exemplaires du secteur, tout en favorisant la connexion entre les acteurs économiques et les marchés, et en diffusant les messages liés à l’agriculture verte, à la consommation durable et à la responsabilité environnementale.

Doté d’une identité distinctive, le pôle "Produits agricoles vietnamiens – Rayonnement des couleurs du Printemps" regroupe environ 300 stands. Il réunit des entreprises et coopératives spécialisées dans l’agriculture, la transformation des produits agroforestiers, ainsi que des artisans et villages de métiers traditionnels. Les visiteurs y découvrent une offre variée incluant des produits agricoles frais, des spécialités régionales, des produits OCOP, des produits bénéficiant d’indications géographiques, des produits verts, sûrs et traçables, ainsi que des produits transformés spécialement adaptés au marché des cadeaux du Têt.

S’agissant des orientations futures, le secteur de l’agriculture et de l’environnement entend renforcer une promotion commerciale plus professionnelle, durable et étroitement liée à la transformation numérique. Les efforts porteront sur le développement de la promotion tout au long de la chaîne de valeur, le renforcement de la coordination intersectorielle et l’élargissement des débouchés à l’exportation. À plus long terme, ces efforts visent à consolider la marque des produits agricoles vietnamiens et à promouvoir l’image d’une agriculture moderne, verte et responsable, contribuant ainsi aux objectifs de développement durable, de réduction de la pauvreté et de développement rural équilibré.

VNA/CVN