Foire du Printemps 2026

Un florilège d’événements artistiques séduit les visiteurs

Le 7 février, dans le cadre de la première édition de la Foire de Printemps 2026, tenue du 2 au 13 février, la scène principale du Centre national des foires et expositions (VEC) à Dông Anh, à Hanoï, a vibré au rythme d'une série de performances artistiques captivantes, attirant une foule considérable de visiteurs.

Photo : TTVH/CVN

L'un des moments forts de l'événement a été le défilé d'áo dài multicolores. Alliant esthétique classique et modernité dans un décor imprégné de l'ambiance du Têt, cette présentation a offert un spectacle visuel saisissant. Elle a contribué à honorer les valeurs culturelles nationales tout en promouvant l'image de l'ao dài comme symbole indissociable de l'identité vietnamienne dans la vie contemporaine.

Renaissance des valeurs culturelles

Le public a également été particulièrement impressionné par le défilé de costumes anciens intitulé "La silhouette des Vietnamiens à cheval". Les tenues printanières traditionnelles ont défilé avec élégance lors d'une parade équestre inédite, recréant la beauté à la fois noble, solennelle et libre de la culture vietnamienne à travers les siècles. Le point d'orgue de cette activité réside dans la fusion remarquable entre les traditions ancestrales et l'espace moderne de l'un des plus grands centres d'exposition d'Asie du Sud-Est.

S'affranchissant des scènes conventionnelles et des barrières rigides, le programme "Bach Hoa Bô Hanh" (La marche des cent fleurs) a offert aux spectateurs une expérience interactive riche en émotions. Plus de 50 modèles et acteurs, vêtus de costumes impériaux minutieusement reconstitués, ont fait revivre l'âge d'or des parures de la dynastie des Nguyên (1802-1945) et du début du XXe siècle. En déambulant dans les allées d'exposition, le cortège a transformé la foire en un podium unique. Au son des tambours festifs, les pans des ao dài flottant au milieu des stands modernes ont créé un pont entre passé et présent.

Par ailleurs, les performances de Đờn ca tài tử (chants des amateurs du Sud) ont instauré une atmosphère artistique intimiste, typique du Sud du Vietnam. Les sons authentiques, mêlés à des voix profondes, ont captivé de nombreux spectateurs. Si les aînés ont exprimé leur émotion en retrouvant des airs familiers, les jeunes générations ont découvert avec enthousiasme cet art traditionnel séculaire.

Effervescence commerciale et familiale

Photo : TTVH/CVN

Sur la scène centrale, les spectacles de cirque et les animations de rue ont attiré un grand nombre de familles. Jonglerie, acrobaties et magie se sont succédé sans interruption, créant une ambiance festive et joyeuse.

Outre les volets artistiques, la Foire du Printemps 2026 maintient une activité commerciale intense. Les articles du Têt, les spécialités régionales, l'artisanat d'art et les souvenirs sont exposés en abondance, permettant aux citoyens de faire leurs emplettes de fin de semaine dans un cadre culturel enrichissant. Cette synergie entre commerce et culture a considérablement renforcé l'attractivité de l'événement.

De nombreux exposants ont noté une hausse de la fréquentation ce week-end. Les programmes artistiques continus agissent comme un levier stimulant la curiosité des visiteurs et, par extension, l'acte d'achat. Cette dynamique s'est propagée dans tous les secteurs, de la zone gastronomique aux produits de consommation courante.

Phùng Mai Lan, vice-directrice de la société Vtech International, partage : "L'affluence accrue du week-end rend l'atmosphère très animée. Pour soutenir les consommateurs, nous appliquons diverses promotions telles que des remises directes, des cadeaux ou des échantillons gratuits. Notre objectif est de prouver que le Vietnam propose des produits de haute qualité à des prix compétitifs".

Confiance des consommateurs

Photo : TTCH/CVN

Pour les visiteurs, la qualité des marchandises à la foire est un critère rassurant. Hoàng Thanh Vân, résidente de Times City, à Hanoï, souligne : "Je me sens en confiance ici car la qualité est bien contrôlée, contrairement à d'autres marchés. Les prix sont très raisonnables, sans surenchère. Bien qu’étant là depuis ce matin, je n'ai pas encore pu explorer tous les stands".

Pour sa part, Hoàng Thanh Tuấn, à Hanoï, venu en famille, apprécie la praticité de l'événement : "J'aime le fait de pouvoir trouver des spécialités des trois régions (Nord, Centre, Sud) en un seul lieu, que ce soit pour la maison ou pour offrir, sans perdre de temps". Après les achats, sa famille s'est retrouvée autour de la scène centrale pour se détendre devant les spectacles : "Mes enfants adorent les numéros de cirque et de magie des artistes de la Fédération du Cirque du Vietnam", partage-t-il.

Photo : TTVH/CVN

En somme, avec sa palette d'activités diversifiées, la Foire du Printemps 2026 s'impose comme un espace de culture et de divertissement idéal pour toutes les générations.

Huong Linh - Phuong Hà/CVN