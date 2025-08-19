Le président de l’AN souligne le rôle de la Force policière dans la nouvelle ère

À l’occasion du 80 e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Police populaire du Vietnam (19 août 1945) et du 20 e anniversaire de la Journée nationale pour la protection de la sécurité de la Patrie (19 août 2005), Trân Thanh Mân, membre du Politburo, président de l’Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam, a publié un article intitulé : La Police populaire du Vietnam - 80 ans de construction, de combat et de maturation, contribuant activement à l’édification et au perfectionnement institutionnels dans l’ère du progrès national.

>> Célébration des 80 ans de la Police populaire et remise de la 5e Étoile d’Or

>> Le président Luong Cuong écrit sur 80 ans de contributions de la Police populaire

>> Valoriser le rôle de la Police populaire dans les affaires extérieures

Photo : VNA/CVN

L’Agence Vietnamienne d’Information présente cet article :

1.Dans l’élan victorieux de la Révolution d’Août, le 19 août 1945, la Police populaire du Vietnam vit le jour, marquant une étape historique dans la mission de protection de la sécurité et de l’ordre du pays. Dès ses débuts, malgré d’innombrables difficultés, sous la direction du Parti, elle fit preuve d’ingéniosité et de courage, déjouant avec les autres forces révolutionnaires de nombreux complots des impérialistes et colonialistes alliés aux réactionnaires intérieurs, afin de protéger fermement la nouveau régime politique et la vie du peuple. Pendant les deux guerres de résistance contre le colonialisme français et l’impérialisme américain, la Police populaire coopéra étroitement avec l’Armée populaire, surmontant épreuves et difficultés, combattant avec courage et persévérance, mobilisant les masses à participer à la lutte contre les traîtres et les forces réactionnaires, remportant de grandes victoires et apportant une contribution importante, aux côtés du Parti, de l’Armée et du peuple tout entier, à la conquête de l’indépendance nationale et à la réunification du pays. Après la victoire du Printemps 1975, le pays entra dans l’édification et la défense nationale, accélérant le renouveau et l’intégration internationale. La Police populaire continua d’affirmer son rôle de conseiller stratégique et de force de pointe pour la sécurité nationale ; toujours ferme et résolue, elle éleva l’esprit de vigilance révolutionnaire, tout en renforçant la prévention et en menant une offensive proactive. Elle sut, en temps opportun, détecter et arrêter la plupart des groupes d’espions infiltrés, démanteler les organisations réactionnaires, neutraliser les complots d’insurrection, de troubles et de déstabilisation politique et sociale ; tout en luttant résolument contre les forces hostiles, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, y compris les forces occultes, les opportunistes politiques et les individus mécontents qui exploitèrent les questions de "démocratie" et de "droits de l’homme" pour saper en silence le Parti et l’État.

Dans la période actuelle, la Police populaire assure bien son travail de conseil et de prévision concernant les politiques intérieures et extérieures, présente activement des conseils au Parti, à l’Assemblée nationale et au gouvernement afin de maintenir la position proactive stratégique, contribue à perfectionner les grandes orientations, les lignes directrices et les décisions importantes en matière de sécurité politique, d’ordre et de sécurité sociale, de protection de la souveraineté territoriale, des intérêts et de la sécurité nationale. Le travail de protection de la sécurité nationale est dirigé de manière résolue, atteint de nombreux résultats de percée ; elle saisit fermement la situation, traite en temps opportun et efficacement tous les facteurs potentiellement complexes concernant la sécurité extérieure et intérieure, dès le début, de loin, depuis l’extérieur des frontières territoriales, depuis la base, dès qu’apparaissent des signes de formation, sans laisser évoluer la complexité. Elle se concentre sur la maîtrise, efface progressivement les problèmes de sécurité complexes et persistants pendant de nombreuses années ; lutte et traite de manière résolue les les individus hostiles principaux, y compris venant de l’extérieur des frontières nationales, crée un effet dissuasif, assure les exigences politiques et diplomatiques. Elle protège absolument la sécurité et la sûreté tout au long du processus de construction et de développement de l’État de droit socialiste ; protège fermement les objectifs et ouvrages clés nationaux, les événements politiques, culturels et sociaux importants du pays ; assure la sécurité absolue des activités des dirigeants du Parti, de l’État, des délégations internationales et des conférences internationales organisées au Vietnam. La Force de sécurité publique maintient la sécurité politique interne, protège la base idéologique du Parti, la sécurité culturelle, la sécurité économique ; assure l’ordre et la sécurité sociale dans les zones stratégiques et clés.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, la Police populaire, en particulier la Police criminelle et la Police d’enquête, identifie de manière proactive, analyse, évalue et prévoit correctement la situation de la criminalité ; elle déploie de façon synchronisée les mesures professionnelles, applique de nombreuses solutions fondamentales de prévention et de lutte contre la criminalité, aussi bien pendant qu’après la pandémie de COVID-19 ; elle détecte, empêche et traite à temps les nouvelles méthodes et manœuvres criminelles. De nombreuses affaires majeures ont été enquêtées et élucidées avec succès, contribuant à freiner l’augmentation de la criminalité, à maintenir la discipline et la loi et à construire progressivement une société ordonnée, sûre et saine. Elle renouvelle la pensée, la conscience et l’action dans tous les aspects du travail de garantie de l’ordre et de la sécurité sociale, prenant le peuple comme centre, comme sujet, comme moteur et comme ressource ; elle place la sécurité de la vie, de la santé et des biens des citoyens au-dessus de tout, avant tout ; elle met en œuvre de nombreuses solutions pour améliorer l’efficacité de la gestion publique en matière de sécurité, d’ordre, de sécurité routière, de prévention et de lutte contre les incendies et les explosions, créant des changements forts, positifs et diffus dans la société.

Par ailleurs, la Police populaire conseille activement les comités du Parti et les autorités à tous les niveaux pour qu’ils prennent soin et mettent efficacement en œuvre les politiques de développement économique et social, de bien-être social, afin d’améliorer la vie matérielle et spirituelle du peuple. Elle renforce le travail de construction du mouvement national pour protéger la sécurité de la Patrie, en lien avec les mouvements d’émulation patriotique dans les localités. De manière proactive, elle coopère étroitement avec les ministères, les secteurs, les localités et les bienfaiteurs pour construire des dizaines de milliers de maisons pour les ménages pauvres, les familles bénéficiaires de politiques, les familles en difficulté de logement, ainsi que des internats pour élèves dans les zones reculées, particulièrement défavorisées et stratégiques pour la défense et la sécurité, grâce à des fonds socialisés, contribuant ainsi à changer la physionomie des localités et à résoudre à la racine les questions de garantie de la sécurité nationale et de la sécurité humaine.

Chaque contribution, chaque sacrifice, chaque exploit de la Police populaire est une preuve vivante de la devise "pour la Patrie, oublier sa vie ; pour le peuple, se dévouer", contribuant à embellir la tradition héroïque de la nation. La force maintient la stabilité politique, protège la sécurité nationale, l’ordre et la sécurité sociale ; assure la sécurité absolue des objectifs, des ouvrages clés et des grands événements ; prévient de manière proactive et réprime la criminalité, fait échouer tous les complots de sabotage, créant un environnement stable pour le développement du pays et élevant la position du Vietnam sur la scène internationale.

2.Dans le processus de construction, de combat et de maturation, la Police populaire reste toujours proactive et en première ligne dans la construction institutionnelle, propose de nouvelles questions contribuant à perfectionner les lignes politiques du Parti, de l’État et à édifier l’État de droit socialiste. En particulier, elle a proposé au Parti, à l’Assemblée nationale et au gouvernement de nombreuses solutions de perfectionnement institutionnel, de nombreuses politiques et lois importantes concernant la protection de la sécurité nationale et la garantie de l’ordre et de la sécurité sociale du pays ; elle reste proactive et en première ligne dans la compréhension et la mise en œuvre de nombreuses orientations de réforme, de la révolution visant à rationaliser l’appareil, ainsi que des solutions pour élever l’efficacité de la gestion publique en matière de garantie de l’ordre et de la sécurité sociale ; elle construit une Police révolutionnaire, régulière, d’élite et progressivement modernisée, répondant aux exigences et aux tâches dans la nouvelle situation.

Photo : VNA/CVN

Rien que pour les trois législatures de l’Assemblée nationale, les XIIIe, XIVe et XVe, le ministère de la Police a présidé la soumission à l’Assemblée nationale de 32 projets de loi et de huit projets de résolution ; parmi eux, de nombreux projets de loi particulièrement importants, servant efficacement l’œuvre de construction et de développement du pays dans la nouvelle ère, l’intégration internationale, la protection des droits et intérêts légitimes du peuple, conformes aux orientations et politiques du Parti, aux pratiques internationales, ainsi qu’aux exigences de la lutte contre la criminalité et garantissant le caractère humanitaire et dissuasif de la loi, lesquels ont attiré une grande attention des cadres, des membres du Parti, de l’opinion publique et des masses populaires (tels que : le Code pénal (révisé) ; la Loi sur les données ; la Loi sur la protection des données personnelles ; la Loi sur l’ordre et la sécurité routière ; la Loi sur la lutte contre la traite des êtres humains (révisée) ; la Loi sur l’identité ; la Loi sur les forces participant à la protection de la sécurité et de l’ordre au niveau local ; la Loi sur la prévention et la lutte contre les incendies et sur le sauvetage et le secours…). Non seulement cela, le ministère de la Sécurité publique a également réalisé de nombreuses percées et des innovations fortes dans la pensée de construction législative ; il a coopéré étroitement avec les organes compétents pour mettre en œuvre, pour la première fois, l’application par l’Assemblée nationale de la forme de contribution d’opinions concernant le projet de Résolution modifiant et complétant certains articles de la Constitution de 2013 via l’application VNeID ; les projets de loi dont le ministère de la Sécurité publique assume la responsabilité d’élaboration ont intensifié la réduction des procédures administratives, créant des conditions favorables pour la population et les entreprises (par exemple : rien que la Loi sur la prévention et la lutte contre les incendies a supprimé 27 procédures…).

Ce sont là des empreintes marquantes de la Police populaire dans le travail d’élaboration des lois et de perfectionnement institutionnel durant la période écoulée, affirmant le rôle actif et pionnier de la force dans l’assimilation profonde et la mise en œuvre vigoureuse de la percée institutionnelle - "la percée des percées" - conformément à l’esprit de direction du Comité central du Parti et du secrétaire général Tô Lâm.

3.Afin de continuer à mettre en œuvre efficacement la Résolution N°12-NQ/TW du 16 mars 2022 du Politburo sur le renforcement de la construction d’une Police populaire véritablement intègre, forte, régulière, élite et moderne, répondant aux exigences et aux missions dans la nouvelle conjoncture ; et, en même temps, de promouvoir davantage son rôle dans l’œuvre de protection de la sécurité et de l’ordre, contribuant à l’édification et à la défense de la Patrie, ainsi qu’au développement socio-économique du pays, en particulier dans le travail d’élaboration et de perfectionnement institutionnels, la Commission centrale du Parti de la Police, le ministère de la Police doivent coopérer étroitement avec les organes de l’Assemblée nationale, les ministères, branches et organismes concernés pour se concentrer sur la mise en œuvre efficace des tâches prioritaires suivantes :

Premièrement, prendre activement en main la situation, renforcer le rôle de conseil auprès de la direction du Parti et de l’État dans l’orientation et la conduite du travail de construction et de perfectionnement des lois, ainsi que dans la décision des questions importantes relatives à la sécurité et à l’ordre social ; créant ainsi un cadre juridique complet et synchronisé, ainsi qu’une base politique et diplomatique solide, conforme aux exigences de la défense de la Patrie et de l’intégration internationale. Parallèlement, organiser l’application des lois de manière stricte et équitable, en évitant tout relâchement ou abus de pouvoir ; lutter résolument contre la criminalité et les violations de la loi ; améliorer l’efficacité du travail de protection des droits de l’homme, des droits et des intérêts légitimes des organisations et des individus ; contribuant ainsi à l’édification d’un environnement social sûr et discipliné, créant une base solide pour le développement socio-économique.

Deuxièmement, coopérer étroitement dans un esprit d’accompagnement, en étant proactif dès le début et à distance dans le processus d’examen des dossiers de proposition d’élaboration, des dossiers de projets de loi, ainsi que dans le processus de réception et d’explication des avis des députés de l’Assemblée nationale, afin de garantir la qualité et le respect des délais pour rendre compte au Comité permanent de l’Assemblée nationale et soumettre à l’Assemblée nationale l’examen et l’approbation de lois, résolutions et ordonnances, conformément aux exigences de la Résolution N°66-NQ/TW du 30 avril 2025 du Politburo sur le renouvellement du travail d’élaboration et d’application des lois, et de la Résolution N°197/2025/QH15 du 17 mai 2025 de l’Assemblée nationale sur certains mécanismes et politiques spéciaux créant une percée dans l’élaboration et l’application des lois, répondant aux exigences du développement du pays dans la nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Troisièmement, participer activement aux thèmes de supervision suprême concernant le travail de protection de la sécurité nationale, la garantie de l’ordre et de la sécurité sociale, la lutte contre la criminalité et la construction de la Police populaire, conformément à l’esprit de la Résolution N°12-NQ/TW du 16 mars 2022 du Bureau politique, contribuant ainsi à continuer d’améliorer l’efficacité du travail de gestion étatique en matière de protection de la sécurité et de l’ordre social ; partager afin que les électeurs et le peuple de tout le pays comprennent et compatissent avec les missions extrêmement difficiles, complexes et rudes de la Police populaire ; et s’intéresser davantage aux régimes et politiques en faveur des cadres et soldats de la Police...

Quatrièmement, améliorer l’efficacité du travail de coordination dans le conseil à la direction du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement dans la prise de décisions sur les questions importantes du pays concernant la sécurité, l’ordre et les affaires nationales cruciales. En particulier, il faut être proactif, ne pas laisser survenir de sabotage, de passivité ni de surprise dans quelque situation que ce soit ; protéger la sécurité nationale, la sécurité humaine, la sécurité économique, la cybersécurité ; assurer une sécurité absolue des objectifs clés, des événements politiques importants, et, dans l’immédiat, se concentrer sur la protection absolue de la Célébration du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam ; des Congrès du Parti à tous les niveaux, en vue du XIVᵉ Congrès national du Parti ; des élections des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 ; du 80e anniversaire des premières élections générales des députés de l’Assemblée nationale vietnamienne.

Cinquièmement, être actif et proactif dans la transformation de l’état de fonctionnement et du travail de coordination conformément à l’esprit de la Résolution N°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Politburo sur les percées dans le développement scientifique, technologique, de l’innovation et de la transformation numérique nationale ; en particulier, renforcer la connexion et le partage de données entre les bases de données nationales et les bases de données sectorielles, au service de la transformation numérique et de l’amélioration de l’efficacité de la gestion de l’État ; en même temps, accorder de l’importance aux règlements de coordination déjà signés entre le ministère de la Police et les organes de l’Assemblée nationale pour élaborer chaque année des plans détaillés et concrets, et les mettre en œuvre régulièrement et étroitement, conformément aux objectifs et aux exigences fixés.

La direction du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement a toujours la conviction qu’avec 80 ans de tradition héroïque et glorieuse, de solidarité et d’unité, la Police populaire accomplira brillamment toutes les tâches qui lui sont confiées, sera digne d’être la force armée essentielle, fiable et absolument loyale du Parti, de l’État et du Peuple, et contribuera encore davantage à l’œuvre du Renouveau, à l’accélération de l’industrialisation et de la modernisation, menant le pays vers un développement rapide et durable dans l’ère du progrès de la nation, aux côtés des grandes puissances des cinq continents, comme le souhaitait de son vivant le Président Hô Chi Minh.

VNA/CVN