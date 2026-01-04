Sécurité routière : plus de 12.000 infractions sanctionnées en une seule journée

Quarante-et-un accidents de la route ont été recensés à l’échelle nationale le 4 janvier, faisant 19 morts et 30 blessés, avec des pertes matérielles estimées à 212,5 millions de dôngs, a annoncé le Département de la police de la circulation relevant du ministère de la Police.

Par rapport à la même journée en 2025, le nombre d’accidents a diminué de 14 cas (-25,45%), le nombre de décès a reculé de 11 (-36,67%), tandis que le nombre de blessés a légèrement augmenté d’un cas (+3,45%). Comparés au jour de repos précédent, ces chiffres font toutefois apparaître une hausse de six accidents (+17,14%), de trois décès (+18,75%) et de trois blessés (+11,11%). Tous les accidents recensés ont eu lieu sur le réseau routier ; aucun accident n’a été signalé sur les réseaux ferroviaire ou fluvial.

Dans le cadre de l’opération nationale visant à renforcer l’ordre et la sécurité routière, les forces de police locales ont contrôlé et sanctionné 12.303 infractions. Au total, 107 automobiles, 4.196 motos et 148 autres véhicules ont été temporairement saisis. Les autorités ont retiré 486 permis de conduire et appliqué des retraits de points à 2.227 conducteurs.

Les principales infractions constatées concernent la conduite en état d’ivresse (3.881 cas), les excès de vitesse (2.046), la surcharge de véhicules (101), le dépassement des dimensions autorisées (55), les modifications non autorisées de véhicules (2), le transport de passagers au-delà de la capacité réglementaire (35), l’arrêt ou la prise en charge de passagers en dehors des lieux autorisés (3), l’utilisation de téléphones ou d’autres dispositifs électroniques au volant (106), l’absence ou le dysfonctionnement des dispositifs d’enregistrement de conduite (2), ainsi que l’usage de substances stupéfiantes (2).

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre des efforts continus des autorités vietnamiennes pour réduire les accidents de la route et renforcer la sécurité routière à l’échelle nationale.

