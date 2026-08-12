Cà Mau

Fraude aux appels d'offres : Nguyên Thi Thanh Nhàn écope de 10 ans de prison

Après plus d'une journée de procès, le Tribunal populaire de la province de Ca Mau a rendu le 12 août son verdict dans l'affaire de "violation des règles sur les appels d'offres entraînant de graves conséquences", liée au gonflement frauduleux des prix d'équipements de surveillance au sein de l'ancien Service des ressources naturelles et de l'environnement de la province de Bac Liêu, causant un préjudice de plus de 4,4 milliards de dôngs (près de 169.000 dollars) au budget de l'État.

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Photo : Tuôi Tre/CVN

L’enquête a établi que Nguyên Thi Thanh Nhàn, ancienne présidente du conseil d’administration et directrice générale d’AIC, était à l’origine de l’affaire et avait ordonné la constitution de sociétés "de façade" pour participer aux appels d’offres à travers le pays, fausser la concurrence et permettre à AIC de remporter les marchés.

Afin de remporter le contrat de fourniture et d'installation de trois stations de surveillance à Bac Liêu, Nguyên Thi Thanh Nhàn a mandaté ses adjoints, Trân Manh Hà et Lê Thi Linh Nhung, pour manipuler les devis en utilisant l'écosystème de l'entreprise et falsifier les rapports financiers de l'année 2014, permettant ainsi à AIC de s'approprier indûment le marché au détriment des fonds publics.

Pham Quôc Nam, ancien directeur du Service des ressources naturelles et de l'environnement de Bac Liêu, a été reconnu coupable d'avoir abusé de son autorité pour favoriser AIC, tandis que son ancienne chef comptable, Bùi Thi Kim Em, a activement aidé Pham Quôc Nam dans les infractions, causant à l’État un préjudice de plus de 4,4 milliards de dôngs.

Hô Tân Manh, président du conseil d’administration et directeur général de la société Dông Nam A, et Nguyên Minh Tâm, chef de groupe et expert chargé de l’évaluation, étaient tous deux responsables de la réalisation des activités d’évaluation conformément à la réglementation. Toutefois, lors de l’évaluation du marché portant sur trois stations de surveillance dans l’ancienne province de Bac Liêu, ils n’ont pas respecté les principes et procédures prévus par les Normes vietnamiennes d’évaluation.

Le Tribunal a condamné les accusés de la société AIC, Nguyên Thi Thanh Nhàn à 10 ans de prison, Trân Manh Hà à 7 ans et Lê Thi Linh Nhung à 3 ans et 6 mois ; les accusés représentant le maître d’ouvrage, Pham Quôc Nam à 4 ans et Bùi Thi Kim Em à 3 ans et 6 mois ; et ceux du groupe chargé de l’évaluation des prix, Hô Tân Manh à 3 ans et 9 mois et Nguyên Minh Tâm à 3 ans.

À ce jour, Nguyên Thi Thanh Nhàn et Trân Manh Hà, toujours en fuite, font l'objet d'un mandat de recherche international émis par le ministère de la Police.

VNA/CVN