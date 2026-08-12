La Finlande élargit les opportunités pour les talents technologiques vietnamiens

Le programme Discover Finland, porté par Business Finland, a attiré plus de 600 professionnels du secteur technologique vietnamien depuis son lancement officiel en 2025, leur offrant l’opportunité d’explorer de nouvelles perspectives de développement professionnel en Finlande.

>> Le chef du Parti rencontre les dirigeants de l'Association d'amitié Finlande - Vietnam

>> La visite du SG du Parti Tô Lâm en Finlande ouvre un nouveau chapitre de coopération

>> Vietnam - Finlande : une nouvelle impulsion au partenariat stratégique

Ces informations ont été communiquées mercredi 12 août par Business Finland, l’Agence publique finlandaise officielle pour le financement de l’innovation, le commerce, l’investissement et la promotion du tourisme ; rattachée au ministère filandais des Affaires économiques et de l’Emploi.

Photo : VNA/CVN

Ce résultat reflète l’intérêt croissant des talents vietnamiens pour les opportunités de carrière internationales ; au-delà de la rémunération, la possibilité d’acquérir une expérience internationale, la formation continue et un environnement professionnel de qualité revêtent une importance grandissante.

Un sondage récent réalisé par Coc Coc Research et Viêc Làm 24h révèle que 77% des travailleurs vietnamiens accordent de l’importance à un environnement de travail sain et équilibré, soulignant ainsi une évolution significative des priorités professionnelles de la main-d’œuvre du pays.

Selon Nguyên Trung, directeur des opérations et président du conseil d’administration de Tekai et de Qaraton Technologies, la compréhension de la culture locale est un facteur clé de réussite pour travailler à l’étranger. Bâtir une carrière internationale exige bien plus que des compétences techniques ; il est également essentiel de comprendre les normes en matière de communication, de collaboration et de prise de décision afin de s’adapter efficacement à un nouvel environnement.

Il a souligné qu’une solide formation professionnelle explique en grande partie pourquoi les talents vietnamiens sont très appréciés, tant en Finlande que sur le marché du travail international. Selon le responsable, l’environnement de travail finlandais offre des conditions favorables à ces professionnels, tandis que Discover Finland met à la disposition des travailleurs vietnamiens des outils utiles pour faire progresser leur carrière dans le pays.

De son côté, Lê Van Anh, responsable régional du programme Work in Finland relevant de Business Finland Vietnam, a souligné que les professionnels vietnamiens possèdent une solide formation technique ainsi qu’une approche proactive de la résolution de problèmes — des qualités qui leur permettent d’apporter de la valeur ajoutée aux équipes internationales.

Elle a expliqué que Discover Finland a été conçu dans le but d’offrir aux professionnels vietnamiens une source d’information claire et fiable, afin de les aider à préparer leur développement professionnel en Finlande et à prendre des décisions à ce sujet.

Le programme permet aux participants de mieux comprendre la culture du travail et divers aspects pratiques de la vie quotidienne en Finlande, facilitant ainsi une prise de décision plus éclairée et une meilleure préparation aux opportunités futures.

Parallèlement aux efforts de recrutement des entreprises finlandaises, Discover Finland applique le principe "apprendre avant de partir". Cofinancée par l’Union européenne (UE) et gérée par Work in Finland de Business Finland, cette initiative aide les professionnels à se préparer à d’éventuelles opportunités d’emploi dans ce pays nordique grâce à divers événements, webinaires et ressources pédagogiques gratuites.

VNA/CVN