Assurer un approvisionnement adéquat en vaccins, équipements et fournitures médicaux

Selon le ministère de la Santé, la situation des maladies infectieuses dans le monde est toujours compliquée. De nombreuses maladies ont tendance à augmenter en nombre d'infections dans de nombreux pays, notamment la dengue, la rougeole et la coqueluche. La pandémie de COVID-19 a affecté les taux de vaccination des enfants dans le monde entier, dont au Vietnam.

>> Pour disposer suffisamment de vaccins pour le Programme élargi de vaccination

>> Le Vietnam bien placé sur la carte mondiale des vaccins

>> Prévention et contrôle de la dengue : le vaccin n’est pas l’arme ultime

Photo : VNA/CVN

Face à cette situation, le ministère de la Santé a élaboré et mis en œuvre plusieurs plans et programmes et a donné des instructions pour garantir l'approvisionnement en vaccins dans le cadre du Programme élargi de vaccination.

Le ministère de la Santé a demandé aux autorités sanitaires locales de promouvoir la vaccination régulière des personnes couvertes par le Programme élargi de vaccination, de vacciner ceux qui ne sont pas vaccinés ou qui n'ont pas reçu suffisamment de doses de vaccins, d’encourager les familles à faire vacciner complètement et dans les délais leurs enfants, et d’encourager la vaccination des femmes enceintes.

Le ministère a exigé que les localités appliquent strictement les mesures de protection individuelle, les mesures de contrôle des infections et la prévention des contaminations croisées dans les établissements d'examen et de traitement médicaux…

Le ministère a recommandé d’assurer un approvisionnement suffisant en médicaments et en matériel médical pour répondre aux exigences de la prévention et du contrôle des épidémies, d’organiser des formations pour améliorer les capacités de surveillance, de détection, d'enquête sur les personnes malades, les agents pathogènes, les mesures de gestion des épidémies, ainsi que celles de traitement et de soins des patients…

Le ministère de la Santé a achevé les procédures d'achat de 10 types de vaccins produits dans le pays et a ordonné à l'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie de recevoir environ 21 millions de doses sur un total de 25,5 millions de 12 types de vaccins utilisés dans le cadre du Programme élargi de vaccination provenant de sources d'achat et de dons.

Le ministère de la Santé a déclaré qu'il continuerait de demander aux unités concernées d'assurer un approvisionnement adéquat en vaccins, équipements et fournitures médicaux, et d'ordonner aux localités de déployer de manière proactive des activités de vaccination.

VNA/CVN