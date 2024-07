Le Premier ministre demande de prévenir et de contrôler proactivement la diphtérie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé dans une dépêche officielle aux ministères, secteurs et localités de renforcer les mesures de prévention et de contrôle de la diphtérie, compte tenu de l’apparition de plusieurs cas d’infection et d’un décès.

>> Vigilance des habitants de Hô Chi Minh-Ville face à la diphtérie

>> Hô Chi Minh-Ville fait face au risque épidémique malgré la pénurie de vaccins

La diphtérie est une maladie infectieuse aiguë dangereuse qui se propage par les gouttelettes respiratoires et peut entraîner la mort. Elle peut être évitée par la vaccination et peut être guérie si elle est détectée tôt.

Photo : VNA/CVN

La dépêche officielle a été envoyée aux ministres de la Santé, de l’Éducation et de la Formation, et de l’Information et de la Communication ; les directeurs généraux de la Télévision du Vietnam (VTA), de la Voix du Vietnam (VOV) et de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) ; et les présidents des comités populaires des provinces et des villes relevant du pouvoir central.

Dans ce texte, le chef du gouvernement a ordonné au ministre de la Santé de piloter et de guider la mise en œuvre des mesures de prévention et de contrôle de la diphtérie, de superviser activement la détection et la gestion précoce des épidémies, d’organiser la vaccination pour fournir la meilleure protection pour la santé et la vie des gens, ainsi que la formation pour améliorer les capacités de surveillance, de diagnostic et de guérison de la maladie.

Le ministre de l’Éducation et de la Formation doit demander aux établissements d’enseignement de mettre en œuvre des activités d’assainissement pour garantir des environnements propres et bien ventilés, d’organiser la surveillance de la santé des enfants et des étudiants et d’informer rapidement les établissements de santé en cas de suspicion de maladie pour une quarantaine et un traitement en temps opportun.

Parallèlement, les présidents des comités populaires des provinces et des villes relevant du pouvoir central sont demandés d’encourager les gens à suivre les recommandations sanitaires du secteur et de les inciter à se rendre immédiatement dans les établissements de santé s’ils présentent des symptômes de la maladie.

Il est nécessaire de suivre de près la situation de la maladie ; d’assurer l’approvisionnement suffisant en vaccins, médicaments, équipements et fournitures ; et de renforcer l’inspection et l’examen des travaux de prévention et de contrôle, a-t-il indiqué.

Le chef du gouvernement a également demandé au ministre de l’Information et de la Communication, aux directeurs généraux de la VTV, de la VOV et de la VNA et aux responsables des organes de presse d’intensifier l’information sur cette maladie.

VNA/CVN