Un siècle de créativité vietnamienne célébré au Musée national des beaux-arts

L'évolution des beaux-arts vietnamiens prend vie dans une exposition unique au Musée national des beaux-arts de Hanoï, réunissant pour la première fois 150 œuvres d'étudiants et de professeurs. Cet événement célèbre un siècle de création, forgeant une riche identité culturelle nationale.

Photo : VNUFA/CVN

L'histoire artistique vietnamienne s'écrit en couleurs, formes et émotions à travers une exposition exceptionnelle au Musée national des beaux-arts du Vietnam (VNFAM), en plein cœur de Hanoï. Cette manifestation, intitulée "Cent ans d'art moderne - Collections de l'Université des beaux-arts du Vietnam et du Musée national des beaux-arts du Vietnam", offre au public l'opportunité rare de découvrir 150 œuvres emblématiques issues de ces deux institutions majeures.

L’événement s’inscrit dans le cadre des célébrations du centenaire de la fondation de l’École des beaux-arts d’Indochine (ISFA), ancêtre de l’Université des beaux-arts du Vietnam (VNUFA) et première institution d’enseignement artistique académique de l’Indochine.

Cette exposition, qui se tient du 14 au 22 novembre, offre une perspective unique sur l'évolution de l'art moderne vietnamien, retraçant le parcours artistique des étudiants, du secondaire au master, ainsi que celui des professeurs de différentes époques. La diversité des techniques exposées, comprenant peintures, sculptures et reliefs, témoigne d'une richesse formelle et narrative qui illustre parfaitement le cheminement pédagogique et créatif de l'université.

Photo : VNUFA/CVN

Pour la première fois, des créations d'enseignants et d'étudiants, depuis l'époque de l'ISFA jusqu'à l’Université des beaux-arts du Vietnam contemporaine, sont réunies en une seule et même exposition.

Les œuvres exposées incarnent collectivement un esprit pionnier, tissé d'une douce harmonie entre couleurs, formes, intellect et émotions, renforçant ainsi l'identité nationale profondément ancrée dans les beaux-arts vietnamiens modernes. Elles proviennent également de dons prestigieux, tels que ceux de la Fondation A&V et de la famille de l'artiste Ngô Manh Lân, enrichissant encore cette collection historique.

Photo : VNUFA/CVN

Un héritage artistique vivant

Depuis sa première promotion en novembre 1925, l'École des beaux-arts d'Indochine, devenue l'Université des beaux-arts du Vietnam, s'est imposée comme un berceau de talents et un moteur essentiel du développement artistique au Vietnam. Son histoire artistique se divise en deux grandes périodes : de 1925 à 1945, puis de 1945 à aujourd'hui, chacune étant marquée par des contextes historiques, sociaux et idéologiques particuliers qui ont influencé la formation et la création artistiques.

Victor Tardieu (1870-1937), peintre français et premier directeur de l'École des beaux-arts d'Indochine, est considéré comme l’initiateur des beaux-arts modernes au Vietnam. Passionné par la culture vietnamienne, il a largement contribué à la formation de la première génération d’artistes vietnamiens modernes, en posant les bases d’un art vietnamien indépendant et en développant une identité artistique forte.

En 1955, l'école a retrouvé son adresse historique au 42, rue Yết Kiêu, marquant le début d'un nouveau chapitre avec la création de la classe Tô Ngọc Vân, en hommage au peintre, recteur et pédagogue qui a consacré sa vie à l'art vietnamien moderne.

Le Dr Nguyên Anh Minh, directeur du musée, qualifie ce centenaire de moment majeur pour réfléchir à l'évolution de l'art moderne vietnamien, qui a su préserver la beauté tout en créant de nouvelles valeurs culturelles. Le vice-recteur de l'université, le Pr. agrégé - Dr Nguyên Nghia Phuong, commissaire de l'exposition, souligne que la sélection minutieuse des œuvres, effectuée sur près de deux ans, révèle non seulement les différentes périodes de formation artistique, mais aussi une philosophie éducative libérale encourageant pleinement la créativité et l'individualité des étudiants.

L'exposition est également une première : réunir, pour un siècle de création, les œuvres conservées tant par l'université que par le musée. Cette union génère une symphonie d'émotions et d'intellect, témoignant d'un art vietnamien moderne riche et unique.

L'espace d'exposition est organisé en six sections thématiques, permettant au visiteur de suivre le cheminement de l'influence française, la quête d'une identité nationale dans l'art, la transition vers un art révolutionnaire en période de guerre, ainsi que les phases de réalisme socialiste, de rénovation, d'intégration et de rayonnement artistique jusqu'à aujourd'hui. Quelques sculptures remarquables viennent compléter cet ensemble.

Hommage aux pionniers et regards vers l'avenir

Un moment fort a été la présence d'Alix Turolla, petite-fille de Victor Tardieu, le fondateur de l'École des Beaux-Arts d'Indochine, qui a largement contribué à la formation de la première génération d'artistes modernes vietnamiens. Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, a rappelé l'apport inestimable des premiers professeurs français, tels que Victor Tardieu et Évariste Jonchère, qui ont transmis des méthodes pédagogiques modernes tout en insufflant un amour profond pour l'art national et l'identité vietnamienne.

Dang Thi Phong Lan, directrice actuelle de l'université, a également loué la vision novatrice de Victor Tardieu, qui a su conjuguer enseignement scientifique des arts plastiques occidentaux et encouragement à la créativité vietnamienne. Cette démarche a favorisé l'émergence d'un art vietnamien indépendant, en harmonie avec son époque.

L'exposition "Cent ans d'art moderne" constituait une célébration artistique et culturelle majeure, offrant une expérience riche et inédite. En réunissant des œuvres souvent jamais exposées, elle a permis aux visiteurs de revivre un siècle de créativité vietnamienne, témoin du lien indissoluble entre tradition et innovation, entre héritage et modernité. Ce projet commémoratif souligne l'importance cruciale de l'Université des beaux-arts du Vietnam et du Musée national des beaux-arts dans le développement des beaux-arts vietnamiens modernes, au service de la nation depuis un siècle.

Thuy Hà/CVN