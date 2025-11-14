Centenaire des beaux-arts vietnamiens mis en l’honneur à Hanoï

L’exposition intitulée "Cent ans d’art moderne - Collections de l’Université des beaux-arts du Vietnam et du Musée des beaux-arts du Vietnam" s’est ouverte vendredi 14 novembre dans ce musée à Hanoï et durera jusqu’au 22 novembre.

Organisé par l’Université des beaux-arts du Vietnam, en collaboration avec le Musée des beaux-arts du Vietnam, l’événement s’inscrit dans le cadre des célébrations du centenaire de l’École des beaux-arts de l’Indochine - aujourd’hui l’École supérieure des beaux-arts du Vietnam (1925-2025).

Cent cinquante œuvres - peintures, sculptures et reliefs - y sont exposées. Elles proviennent des collections de l’Université des beaux-arts du Vietnam, du Musée des beaux-arts du Vietnam, ainsi que des contributions de la Fondation A&V et de la famille du peintre Ngô Manh Lân.

Ces œuvres, variées tant par les matériaux que par les styles, retracent de la manière la plus complète le parcours de formation de l’école et mettent en valeur les beaux-arts modernes portant l’identité culturelle vietnamienne.

"L’exposition constitue un témoignage vivant du parcours d’un siècle de formation et de développement de l’école. Chaque œuvre présentée cristallise le talent, la passion et l’aspiration créatrice de nombreuses générations d’artistes, tout en reflétant les caractéristiques des arts plastiques à travers chaque période historique. Il s’agit non seulement d’une fierté pour l’Université des beaux-arts du Vietnam, mais aussi d’un précieux patrimoine culturel de la nation, exprimant la confiance, la détermination et l’esprit d’intégration de l’art vietnamien dans le courant global", a souligné le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông.

Depuis l’ouverture du premier cursus de l’École des beaux-arts de l’Indochine en novembre 1925, cette première institution d’enseignement académique des beaux-arts en Indochine est devenue le berceau de nombreuses générations d’artistes et de chercheurs talentueux du pays. Elle a largement contribué à la formation et à l’essor des beaux-arts modernes vietnamiens.

Pour sa part, Nguyên Anh Minh, directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam, a indiqué que, de la volonté de préserver la beauté à celle de créer de nouvelles formes artistiques, la célébration du centenaire de l’Université des beaux-arts du Vietnam constitue un moment particulier pour revisiter le parcours des beaux-arts modernes vietnamiens.

À cette occasion, la cérémonie de remise du Prix Victor Tardieu, nommé en l’honneur du premier directeur de l’École des beaux-arts de l’Indochine, a récompensé les meilleures œuvres de fin d’études de l’année scolaire 2025 des étudiants de l’École supérieure des beaux-arts du Vietnam.

Lieu d’organisation Musée des beaux-arts du Vietnam Adresse : 66, rue Nguyên Thai Hoc, arrondissement de Ba Dinh, Hanoï Horaires d’ouverture : de 08h30 à 17h00, du mardi au dimanche. Fermé le lundi et durant le Nouvel An lunaire Pour plus d'informations, vous pouvez visiter leur site web : https://vnfam.vn

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN