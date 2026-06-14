Philippines/séisme : 61 morts et plus de 1.400 blessés

Un séisme dévastateur de magnitude 7,8 a frappé le sud des Philippines le 8 juin, faisant au moins 61 morts, plus de 1.400 blessés et 40 disparus, selon un dernier bilan officiel.

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Au moins 61 personnes ont été tuées et 1.403 autres blessées, tandis que 40 sont portées disparues, après qu'un séisme de magnitude 7,8 a frappé les Philippines, au large de la côte sud de Mindanao, le 8 juin, a indiqué dimanche 14 juin le Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophe.

Xinhua/VNA/CVN