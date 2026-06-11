Le Royaume-Uni confirme un cas d'hantavirus à Tristan da Cunha, selon le chef de l'OMS

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Il a indiqué sur le réseau social X que le patient avait précédemment été classé comme cas probable et qu'il avait été exposé à bord du MV Hondius. En date de 10 juin, le nombre total de cas confirmés s'élève à treize, dont trois décès, a précisé le chef de l'OMS. Aucun nouveau décès n'a été signalé depuis le 2 mai, date à laquelle un groupe de cas de maladies respiratoires graves liées au navire de croisière MV Hondius, battant pavillon néerlandais, a été signalé à l'OMS. L'épidémie à bord du navire avait suscité des inquiétudes quant à une transmission plus large. Toutefois, l'OMS a estimé que le risque global pour le public était faible. L'organisation a recommandé que tous les passagers évacués fassent l'objet d'une surveillance sanitaire active pendant 42 jours à compter de leur dernière exposition au virus, dans un centre de quarantaine ou à domicile. Cette surveillance doit se poursuivre jusqu'au 21 juin.

Xinhua/VNA/CVN