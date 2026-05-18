Deux morts et un homme de 91 ans secouru après un séisme de magnitude 5,2 au Guangxi

Lundi 18 mai à 11h10, deux personnes piégées ont été confirmées décédées et un homme de 91 ans a été secouru, après qu'un séisme de magnitude 5,2 a frappé la ville de Liuzhou, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, dans le Sud de la Chine, ont indiqué le centre local de secours en cas de séisme.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le séisme a frappé l'arrondissement de Liunan de Liuzhou lundi 18 mai à 0h21, à une profondeur de 8 km, faisant trois disparus.

Les services en charge des urgences, des incendies et de la police se sont immédiatement rendus les lieux après le séisme pour mener des opérations de secours. Plus tôt le 18 mai, deux des trois personnes portées disparues ont été retrouvées, malheureusement sans signes vitaux. Plus tard, un homme de 91 ans a été secouru sur le site et son état a été jugé stable par l'équipe médicale. Il a été transporté à l'hôpital pour y recevoir des soins complémentaires.

Le centre régional de secours en cas de séisme du Guangxi a déclenché une alerte de niveau III à 2h00.

Le bureau du centre de secours en cas de tremblement de terre du Conseil des Affaires d'État et le ministère de la Gestion des urgences ont déclenché le 8 mai une réponse d'urgence de niveau IV, et ont envoyé une équipe de travail dans la zone touchée pour soutenir les efforts locaux de secours.

L'Administration sismologique de Chine a également déclenché une réponse d'urgence de niveau III après le séisme.

Xinhua/VNA/CVN