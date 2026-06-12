Pétrole : le Brent à 90,85 dollars le baril

Les cours du pétrole ont reculé jeudi 11 juin , dans un marché évoluant toujours sous l'effet des tensions géopolitiques dans le monde.

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Stable jusqu'alors, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, référence internationale, cédait 2,42% à 90,85 dollars vers 18h15 GMT. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate reculait lui de 2,12% à 88,12 dollars. Vers 18h15 GMT, l'échéance à dix ans des emprunts de l'Etat américain s'échangeait à 4,47% contre 4,55% à la clôture la veille. Ses équivalents à court terme (deux ans) et long terme (30 ans) suivaient la même tendance.

APS/VNA/CVN