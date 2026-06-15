Au moins six morts dans une collision entre deux hélicoptères à Rio de Janeiro

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Un porte-parole des pompiers a indiqué que les deux appareils s'étaient écrasés après la collision, et qu'aucun survivant n'avait été retrouvé. L'un des hélicoptères a explosé à l'impact, et l'incendie s'est propagé aux véhicules stationnés à proximité, provoquant d'autres explosions.
Xinhua/VNA/CVN