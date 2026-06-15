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Brefs / International
Brésil
Au moins six morts dans une collision entre deux hélicoptères à Rio de Janeiro

Deux hélicoptères sont entrés en collision en plein vol dimanche matin 14 juin à Rio de Janeiro au Brésil, faisant au moins six morts, selon le service des pompiers.

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Un porte-parole des pompiers a indiqué que les deux appareils s'étaient écrasés après la collision, et qu'aucun survivant n'avait été retrouvé. L'un des hélicoptères a explosé à l'impact, et l'incendie s'est propagé aux véhicules stationnés à proximité, provoquant d'autres explosions.

Xinhua/VNA/CVN

#Brésil #crash #avion

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