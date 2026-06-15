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Brefs / International
Accord de paix américano-iranien : Royaume-Uni, France, Allemagne et Italie disposés à lever les sanctions

Les dirigeants du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne et de l'Italie ont salué, dans un communiqué conjoint, l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran annoncé dimanche 14 juin.

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"Il s'agit là d'une occasion à saisir pour rétablir la stabilité régionale et stabiliser l'économie mondiale", a rapporté la BBC, citant le communiqué. Tout en soulignant que l'Iran "ne doit en aucun cas se doter de l'arme nucléaire", les principaux pays européens se sont dits "disposés à lever les sanctions pertinentes en réponse à des mesures claires et vérifiables de la part de l'Iran concernant son programme nucléaire". Les dirigeants européens ont appelé à ce que l'accord entre les États-Unis et l'Iran soit "mis en œuvre rapidement et intégralement", affirmant que "la réouverture urgente du détroit d'Ormuz, avec une liberté de navigation inconditionnelle et sans restriction, est essentielle". "Nous travaillerons en étroite collaboration avec les États-Unis, l'Iran et les partenaires régionaux pour saisir cette occasion, maintenir la dynamique et parvenir à un règlement diplomatique à long terme", a ajouté le communiqué. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a annoncé sur X que les États-Unis et l'Iran sont parvenus à un accord de paix à l'issue de négociations intensives, une cérémonie officielle de signature étant prévue le 19 juin en Suisse.

Xinhua/VNA/CVN

#Iran #États-Unis #accord #paix #sanctions

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