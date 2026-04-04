Douze morts dans un tremblement de terre en Afghanistan

Un séisme de magnitude 5,8 a frappé le Nord-Est de l'Afghanistan vendredi soir 3 avril. Au moins 12 morts et 4 blessés sont signalés, selon le gouvernement et le Croissant-Rouge afghan.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Douze personnes sont mortes à la suite d'un tremblement de terre ressenti dans plusieurs régions d'Afghanistan vendredi soir 3 avril, ont indiqué samedi 4 avril le gouvernement et le Croissant-Rouge afghan dans un nouveau bilan.

Le séisme de magnitude 5,8 (échelle du moment) s'est produit à 20h42 (18h12 en Suisse) dans le Nord-Est de l'Afghanistan, à une profondeur de 186,4 km, a indiqué l'Institut d'études géologiques américain (USGS).

Au moins 12 morts

L'épicentre a été localisé par l'Institut à 35 km au sud de Jorm, dans la province du Badakhshan, mais la secousse a été ressentie dans de nombreuses provinces d'Afghanistan, y compris dans la capitale Kaboul, selon des journalistes de l'AFP.

"Selon les premières informations, malheureusement 12 personnes sont mortes et quatre ont été blessées en raison de ce tremblement de terre", a annoncé sur X le porte-parole adjoint du gouvernement Hamdullah Fitrat.

Un bilan confirmé à l'AFP par le porte-parole du Croissant-Rouge afghan, Abdul Qadeem Abrar, qui a précisé que les décès ont été enregistrés dans la province de Kaboul.

AFP/VNA/CVN