Madagascar recense plus de 2.000 cas confirmés de mpox depuis la détection du virus en décembre 2025

>> Le premier cas d'un nouveau variant du virus du Mpox détecté aux Pays-Bas

>> Madagascar touché par le mpox, les autorités se veulent rassurantes

>> Singapour signale ses premiers cas de transmission communautaire de mpox

Depuis la détection de mpox le 18 décembre 2025 jusqu'au 12 juin 2026, Madagascar a recensé 3.369 cas notifiés, dont 2.049 cas confirmés en laboratoire. Le bilan fait également état de sept décès liés à la maladie. Selon le bilan, au cours des dernières 24 heures, les autorités sanitaires ont recensé 21 nouveaux cas confirmés tandis que 40 cas suspects ont été signalés. Face à la persistance de la circulation du virus dans plusieurs régions du pays, le ministère a appelé la population à signaler rapidement tout symptôme suspect et à respecter les mesures de prévention afin de freiner la transmission communautaire du mpox. Le mpox a été détecté pour la première fois chez des singes de laboratoire en 1958. Il s'agit d'une maladie virale rare qui se transmet généralement par les fluides corporels, les gouttelettes respiratoires et d'autres matériaux contaminés. L'infection provoque habituellement de la fièvre, une éruption cutanée et un gonflement des ganglions lymphatiques.

Xinhua/VNA/CVN