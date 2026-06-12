Le risque de propagation de la fièvre Ebola en Europe reste faible

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"Le risque de propagation de la fièvre Ebola en Europe demeure faible. Il n'y a donc aucune raison pour que les supporters prévoyant d'assister à la Coupe du monde de football, organisée au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis, modifient leurs projets de voyage", a précisé M. Kluge. "Aucun cas de fièvre Ebola n'a actuellement été signalé ni dans les pays hôtes, ni dans la région européenne'', a déclaré le responsable, ajoutant que "le risque global reste faible". Il a rappelé que les principaux foyers de la maladie se situaient dans des zones reculées de la République démocratique du Congo, où un contrôle sanitaire strict est effectué avant le départ des voyageurs. L'OMS a invité les supporters à voyager normalement tout en respectant les mesures de précaution de base. L'organisation a également souligné qu'elle ne recommandait pas l'instauration de restrictions aux déplacements internationaux.

APS/VNA/CVN